Trick or treat αξίας 13 δισ. δολαρίων

Την ώρα που η μεσαία τάξη της Αμερικής υποστηρίζει ότι δεν τα βγάζει πέρα και επικροτεί την πολιτική του Τραμπ με τους δασμούς, φέρνοντας τα πάνω κάτω παγκοσμίως στις αγορές, φαίνεται ότι οι πολίτες των ΗΠΑ ξοδεύουν για το Halloween κάτι παραπάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου των ΗΠΑ (NRF), που έχει ξεχωριστό κομμάτι για το πόσο δαπανούν οι Αμερικάνοι στο Halloween, φαίνεται ότι για το Trick or treat του 2025 δαπανήθηκαν 13,1 δισ. δολάρια, μέγεθος τεράστιο που φέτος σπάει ρεκόρ με βάση την έρευνα καταναλωτών της NRF. Συγκεκριμένα, το ποσό είναι αυξημένο κατά 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι και υπερβαίνει το προηγούμενο ρεκόρ των 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σημειώθηκε το 2023.

Η Κάθριν Κάλεν, Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας και Καταναλωτικών Στοιχείων της NRF δήλωσε: «Παρά τις ανησυχίες για αυξήσεις τιμών λόγω δασμών, το Halloween συνεχίζει να βρίσκει απήχηση στους καταναλωτές όλων των ηλικιών» και πρόσθεσε «Είτε πρόκειται για ντύσιμο με κοστούμια είτε για σκάλισμα κολοκύθας, περισσότεροι καταναλωτές σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες και παραδόσεις του Halloween».

Σε τι ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα

Οι περισσότεροι αγοραστές του Halloween (79%) αναμένουν ότι οι τιμές θα είναι υψηλότερες φέτος, ειδικά λόγω των δασμών, αλλά παρά τις επιφυλάξεις αυτές, σχεδόν τα τρία τέταρτα των καταναλωτών (73%) σχεδιάζουν να το γιορτάσουν. Οι κορυφαίες δραστηριότητες περιλαμβάνουν το μοίρασμα γλυκών (66%), το ντύσιμο με κοστούμια (51%) και τη διακόσμηση του σπιτιού ή της αυλής τους (51%).

Τα γλυκά εξακολουθούν να είναι η πιο δημοφιλής αγορά, με τις συνολικές δαπάνες να αναμένεται να φτάσουν τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε άλλες κατηγορίες, το 71% σχεδιάζει να αγοράσει κοστούμια, όπου οι δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα άλλο 78% σχεδιάζει να αγοράσει διακοσμητικά και θα δαπανήσει συνολικά περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 38% σχεδιάζει να αγοράσει ευχετήριες κάρτες, μια αύξηση από το 33% του 2024, με τις συνολικές δαπάνες να εκτιμώνται σε 0,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δαπάνες ανά άτομο έχουν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 114,45 δολαρίων, σχεδόν 11 δολάρια περισσότερα από πέρυσι και από το προηγούμενο ρεκόρ των 108,24 δολαρίων το 2023. Επιπρόσθετα, όπως και πέρυσι, οι καταναλωτές συνεχίζουν να στρέφονται προς τα ψώνια νωρίς. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (49%) ξεκίνησαν τα ψώνια τους τον Σεπτέμβριο ή νωρίτερα. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές ψωνίζουν νωρίς σύμφωνα με τα στοιχεία είναι επειδή ανυπομονούν για το φθινόπωρο (44%), το Halloween είναι μια από τις αγαπημένες τους γιορτές (37%), δεν θέλουν να χάσουν τα επιθυμητά είδη (33%) και θέλουν να αποφύγουν το άγχος των αγορών της τελευταίας στιγμής (33%).

Πόσα δίνουν για να μεταμφιεστούν

Φέτος, αναμένεται να δαπανηθούν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για παιδικές αποκριάτικες στολές. Σύμφωνα με τα φετινά στατιστικά στοιχεία για το Halloween, 2,3 εκατομμύρια παιδιά σκοπεύουν να ντυθούν Spider-Man, 1,9 εκατομμύρια πριγκίπισσες, 1,7 εκατομμύρια μάγισσες, 1,6 εκατομμύρια φαντάσματα και 1,5 εκατομμύριο τον αγαπημένο τους υπερήρωα.

Για τους ενήλικες, οι δαπάνες για στολές αναμένεται να φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτούς, 5,6 εκατομμύρια σκοπεύουν να ντυθούν μάγισσες, 2,7 εκατομμύρια βρικόλακες, 1,6 εκατομμύρια πειρατές, 1,6 εκατομμύρια γάτες και 1,6 εκατομμύρια Μπάτμαν.

Ακόμη και τα κατοικίδια παίρνουν μέρος στους εορτασμούς του Halloween, με τους καταναλωτές να προγραμματίζουν δαπάνες ύψους 860 εκατομμυρίων δολαρίων για στολές των τετράποδων φίλων τους. Οι πιο δημοφιλείς στολές για κατοικίδια είναι η κολοκύθα (9,8%), το χοτ ντογκ (5,4%), η μέλισσα (4%), το φάντασμα (3,1%) και ο υπερήρωας (3,1%).

Τι γίνεται στην χώρα μας

Στην Ελλάδα αρκετοί επιχειρηματίες βρίσκουν το Halloween μια ευκαιρία για να βγάλουν έξτρα χρήματα και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ολοένα και περισσότερα καταστήματα να διοργανώνουν events με το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα τα retail καταστήματα, από μικρά έως μεγάλες αλυσίδες πωλούν αντίστοιχα αξεσουάρ και είδη διακόσμησης.