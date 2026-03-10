Τρεις άξονες των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για «φρένο» σε αισχροκέρδεια και τιμές καυσίμων

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει μέσα στις επόμενες ημέρες νέο πακέτο πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, με έμφαση κυρίως στον τομέα των καυσίμων και στη συγκράτηση των τιμών σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Χθες πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η πρώτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, κατά την οποία κατατέθηκαν οι σχετικές προτάσεις μέτρων. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν εντός εβδομάδος από τα υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης, τα οποία θα παρουσιάσουν το πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αποτροπή κερδοσκοπικών πρακτικών στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυβερνητικές αποφάσεις κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτος άξονας είναι η διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων και φυσικού αερίου στην αγορά. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου διεθνώς προκάλεσε έντονη ανησυχία σε μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι έσπευσαν στα πρατήρια για ανεφοδιασμό. Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, αναμένεται να διαβεβαιώσουν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα είναι επαρκή και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την τροφοδοσία της αγοράς.

Δεύτερος άξονας των παρεμβάσεων είναι η αποφασιστική αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Η κυβέρνηση θα καταστήσει σαφές ότι πρακτικές εκμετάλλευσης της συγκυρίας δεν θα γίνουν ανεκτές. Με πλήρη εικόνα των εξελίξεων στην αγορά, αναμένεται να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις και μέτρα που θα ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών από τέτοιου είδους πρακτικές.

«Άλλο πράγμα είναι να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές και να επηρεάζεται η αντλία και άλλο κάποιοι να εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να βάζουν διπλό και τριπλό καπέλο», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει «τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης».

Τρίτος άξονας στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση αφορά τη διαχείριση των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης στα νοικοκυριά. Όπως επισημαίνεται, οποιαδήποτε επιβάρυνση θα αντιμετωπιστεί με ταχύτητα, ανάλογα με την έκταση και την ένταση της κρίσης, αλλά χωρίς κινήσεις προχειρότητας. Στον σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη και οι αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Είμαστε μόλις δέκα ημέρες από την έναρξη των εχθροπραξιών. Θα δούμε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος και τις δυνατότητες που έχουμε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι υπάρχει πλήρης εικόνα για τη λειτουργία της αγοράς και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις όπου χρειαστεί. «Θα κάνουμε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Η κατεύθυνση είναι κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του», δήλωσε.