Την Πέμπτη στην Ολομέλεια η κύρωση του σχεδίου νόμου κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

Κατά πλειοψηφία, μόνο από τη ΝΔ, ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» (Α΄ 37)» στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Κατά του νομοσχεδίου ψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν για την συζήτηση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

«Τα μέτρα αυτά ήταν απαραίτητα για να προστατέψουμε το κοινωνικό σύνολο από ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας και ασυδοσίας που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες » τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ολοκληρώνοντας την συζήτηση στην Επιτροπή.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «η Κυβέρνηση, πρώτη σε όλη την Ευρώπη, έλαβε μέτρα» και « το εάν αυτά , είναι λίγα ή όχι, θα το δούμε και όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, εδώ είμαστε να επανεξετάσουμε την κατάσταση και να παρέμβουμε με πρόσθετα εάν χρειάζεται».

Η Κυβέρνηση αυτή είπε «έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως ξέρει να αντιμετωπίζει κρίσεις και να βγαίνει η χώρα νικήτρια η χώρα και ο ελληνικός λαός. Το δικό μας μέλημα, είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων συμπολιτών μας, η ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε κανένας μας συμπολίτης να μην μείνει πίσω».

Ο κ. Τσαβδαρίδης, σχετικά με την φορολόγηση των διυλιστηρίων είπε ότι όπως έχει αναφέρει και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος είναι ανοικτό να συμβεί ότι έχει γίνει άλλες δύο φορές με την τακτική και έκτακτη φορολόγηση των υπερκεδρών τους, επιφέροντας το 2023 περίπου 700 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν σε κοινωνικές δαπάνες.

Σχετικά με ερώτημα που έθεσαν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης γιατί έχει τεθεί η 30η Ιουνίου ως προς την λήξη των μέτρων αυτών στην ΠΝΠ, ο υφυπουργός είπε ότι η ημερομηνία αυτή, είναι ενδεικτική, καθώς προβλέπεται ότι με Υπουργική Απόφαση μπορεί να έχουμε άρση και νωρίτερα εάν έχουμε ομαλοποίηση των τιμών των καυσίμων.

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο εισηγητής της ΝΔ Μάνος Κόνσολας τόνισε πως «η κύρια προτεραιότητά μας είναι να μειωθούν στο μέγιστο βαθμό οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και τη διεθνή αναταραχή στη καθημερινότητα των πολιτών, να μην υπάρξουν ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις» υπογραμμίζοντας ότι «εάν παραταθεί ο πόλεμος, θα υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών. Πρέπει να προστατευθεί ο καταναλωτής, ο απλός πολίτης και ιδιαίτερα οι οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας σε αυτή τη συγκυρία».

Ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε πως «η κυβέρνηση έχει ως άμεση προτεραιότητα να αμβλύνει αυτές τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, να μην υπάρξουν ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις» και πρόσθεσε πως «γι' αυτό και λειτούργησε προληπτικά από την πρώτη κιόλας εβδομάδα με την ΠΝΠ οριοθετώντας πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και 63 βασικά αγαθά έως 30 Ιουνίου 2026 σε πρώτη φάση και μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά».

Ο κ. Κόνσολας σημείωσε πως για τους παραβάτες αυτών των προβλέψεων θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, καθώς « προτεραιότητα και η βασική στόχευση μας είναι πάντα η στήριξη των πολιτών» κάτι που το εχει αποδείξει με πράξεις κατά προηγούμενες κρίσεις, αλλά και την περίοδο της πανδημίας με μια σειρά μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση». Ειδικότερα, για τα μέτρα που προβλέπονται στην ΠΝΠ ο κ. Κόνσολας είπε πως:

Το περιθώριο κέρδους στα καύσιμα δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν θα επιτρέπεται να πωλούν βενζίνη και ντίζελ με αύξηση άνω των 12 λεπτών ανά λίτρο, ενώ για τις νησιωτικές περιοχές λαμβάνονται συγκεκριμένες πρόνοιες στο πλαφόν που συνυπολογίζουν το υψηλό μεταφορικό κόστος.

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι με γνώμονα την δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εάν χρειαστεί θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα, ανέφερε «ότι ότι θα μπορούσε στο μέλλον εξεταστεί η ενεργοποίηση fuel pass για τους κατοίκους και τους ελεύθερους επαγγελματίες των νησιών σε περίπτωση που συνεχιστεί η αναταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά λόγω του πολέμου». Δήλωσε ικανοποιημένος από την δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι θα εξεταστούν οι δυνατότητες παρέμβασης στη συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Για τα μέτρα στην πώληση βασικών προϊόντων διατροφής και διαβίωσης είπε πως απαγορεύεται η υπέρβαση του μέσου περιθωρίου κέρδους του 2025 ανά κωδικό προϊόντος και σε αυτή τη λίστα εμπεριέχονται 63 κωδικοί βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης για κάθε πολίτη. Το πεδίο εφαρμογής, αφορά στη βιομηχανία παραγωγής και τους εισαγωγείς έως το χονδρεμπόριο και το οργανωμένο λιανεμπόριο, δηλαδή τα super markets.

Στη λίστα των 63 βασικών ειδών διατροφής περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως ρύζι, ψωμί, φρυγανιές, μακαρόνια, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, νωπό χοιρινό, κοτόπουλο, τα κρέας μοσχάρι, αρνιού και κατσικιού, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, βούτυρο, ελαιόλαδο και ηλιέλαιο, αλλά και προϊόντα καθημερινής χρήσης και οικιακής φροντίδας, όπως κατεψυγμένα λαχανικά, ζάχαρη, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, χυμοί, καφές όλων των τύπων, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, προϊόντα βρεφικής φροντίδας και παιδικής διατροφής και άλλα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ο εισηγητής της πλειοψηφίας ενισχύονται οι έλεγχοι από τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε εγκαταστάσεις και αποθήκες, ψηφιακά δεδομένα και οικονομικά στοιχεία και θεσπίζονται αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορούν να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε περίπτωση, δε, υποτροπής ή νέας παράβασης το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Για τον υπολογισμό του προστίμου θα λαμβάνονται υπόψη δεδομένα όπως το μέγεθος της επιχείρησης, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης σε αυτό το χρονικό διάστημα και η χρονική διάρκεια της παράβασης.

Ο βουλευτής της ΝΔ υπενθύμισε πως κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του μέτρου επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Κόνσολας επισήμανε στα κόμματα της Αντιπολίτευσης ότι «εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, οι συνθηματολογικού τύπου προτάσεις που ακούγονται είναι εκτός πραγματικότητας, δεν εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα και στοχεύουν μόνο στη δημιουργία εντυπώσεων. Υπάρχει, όμως, μια σοβαρή και συγκροτημένη κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, λειτουργεί προληπτικά» και τα μέτρα αυτά , εάν χρειαστεί, είναι μόνο η αρχή.