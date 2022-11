Τι «ειδε » η Εθνική στην Epsilon Net

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Epsilon Net έναν από τους Leaders της αγοράς». Με αυτή την φράση, ακριβώς δύο χρόνια πριν, ο βασικός μέτοχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net, Ιωάννης Μίχος έδινε το στίγμα της στρατηγικής της εταιρείας αλλά και έθετε το τελικό στόχο στην υπογράφουσα και στο Liberal.

Σήμερα, η win win συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο Leader όχι μόνο έλαβε «σάρκα και οστά» αλλά χαίρει και της αναγνώρισης της αγοράς, καθώς η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και ο CEO Παύλος Μυλωνάς, μετά από μια στενή συνεργασία και μια κοινή ημερίδα, αποφάσισαν να επενδύσουν αρχικά 30 εκατ. ευρώ αποκτώντας το 7,5% της εταιρείας αλλά και να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο με περίπου 125.000 πελάτες, που αποτελούν το δίκτυο της Epsilon Net αλλά και σε κάθετες αγορές.

Η Epsilon Net, από την μετάταξή της στην Κύρια αγορά του ΧΑ το καλοκαίρι του 2020 έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, πραγματοποίησε μια σειρά από ηχηρές αλλά και ουσιαστικές εξαγορές με κορωνίδα αυτή της Singular Logic αλλά και της Data Communication και σταθερά παρουσιάζει θεματική αύξηση τζίρου και κερδών.

Εικόνα που η διοίκηση έχει αποφασίσει να κρατήσει σταθερή και ενισχύει με στοχευμένες κινήσεις εξαγορών σε κάθετες αγορές ενισχύοντας έτσι τη φιλοσοφία All in one Solution. Μέσα από την στρατηγική συνεργασία που ακολουθεί τη μετοχική σχέση η εταιρεία πληροφορικής θα μπορέσει να αυξήσει περαιτέρω τον κύκλο εργασιών της, αποκτώντας πρόσβαση στους πελάτες της τράπεζας.

Κάτι που άλλωστε προκύπτει και από τα όσα δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της EPSILON NET, κ. Ιωάννης Μίχος: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την στρατηγική μας συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Μια συνεργασία που έχει ως στόχο να μας δώσει την δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις (all in one solution) στις επιχειρήσεις-πελάτες μας, συνδυάζοντας τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας μας με τις λύσεις αυτοματοποίησης πληρωμών & εκτέλεσης συναλλαγών και τα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Ευχαριστώ προσωπικά τη διοίκηση και τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας για την εμπιστοσύνη τους».

Τα θέλγητρα για την Εθνική

Για την Εθνική Τράπεζα, αυτό που μέτρησε όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές είναι εκτός από την άμεση πρόσβαση στον μεγαλύτερο αριθμό πελατών σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που ξεπερνά τις 125.000, είναι ότι η Epsilon Net έχοντας ως φιλοσοφία να βλέπει οριζόντια την αγορά έχει αναπτύξει την πλέον ολοκληρωμένη φαρέτρα κάθετων λύσεων σε περίπου 20 αγορές οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη αλλά και προοπτικές όπως η αγορά των φαρμακείων, του Hospitality και των εστιατορίων.

Αποτελεί δε μια εταιρεία με υψηλό επίπεδο τεχνολογίας προσανατολισμένη σε cloud επιλογές με κορωνίδα το Epsilon Smart με περισσότερους από 90.000 πελάτες, ενώ η φιλοσοφία του all in one solution, δίνει τη δυνατότητα στην Εθνική Τράπεζα να έχει έναν βασικό τεχνολογικό συνεταίρο με σαφή προσανατολισμό, εμπειρία και στόχευση.

Επενδυτικά δε αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή καθώς αποτελεί μια από τις ελάχιστες αν όχι την μοναδική εταιρεία πληροφορικής, που χάρη στην πολύ καλή διοικητική ομάδα και τον βασικό της μέτοχο κατάφερε κατά την περίοδο της κρίσης να παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και με ίδια αυτοχρηματοδότηση να έχει δημιουργήσει την πρώτη μεγάλη πλατφόρμα στην αγορά την Pylon.

Επίσης διατηρεί σε στρατηγικό επίπεδο συνεργασίες και με πολυεθνικούς παρόχους τεχνολογίας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που δημιουργούν οι παγκοσμίως νέες συνθήκες σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί Platinum Partner της Microsoft και έναν από τους καλύτερους partner για τον τεχνολογικό κολοσσό στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εν κατακλείδι μπορεί κανείς να πει ότι η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να επενδύσει στην Epsilo Net καθώς «είδε» σε αυτήν έναν συνεργάτη που έχει πρόσβαση σε επιχειρήσεις, μπορεί να μοχλεύσει το πελατολόγιο των οργανισμών και μπορεί από κοινού να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου.

Άλλωστε η Epsilon Net όπως αναφέρει στον ιστοτοπό της, «με γνώμονα την ολοκληρωμένη συμβολή του στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα. Από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» & του «ΕΣΠΑ 2021-2027».

Ο Όμιλος της ΕPSILON NET είναι σήμερα ο μεγαλύτερος Όμιλος Πληροφορικής στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 1999 στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και καινοτομικών λύσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και λογιστικά γραφεία. Απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, μηχανικούς πληροφορικής & εξειδικευμένα στελέχη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 500 συνεργάτες με στόχο να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των πελατών του σε όλη την Ελλάδα.