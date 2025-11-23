Θ. Κοντογεώργης: Πάνω από 3 εκατ. συμπολίτες μας θα δουν πληρωμές τις επόμενες ημέρες

«Την Παρασκευή θα έχουμε την επιστροφή ενοικίου, όπως και - μέχρι την Παρασκευή - θα έχουμε και τις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης, της προκαταβολής, στο σύνολο των αγροτών», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, όπως εξήγησε «όλα αυτά έχουν πλέον έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Μιλάμε για μόνιμες ενισχύσεις και τα 250 ευρώ και το ενοίκιο, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται άπαξ. Θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς οικονομικής που έχει γίνει και με τις προσπάθειες βέβαια, του ελληνικού λαού. Πάντοτε μια οικονομική πολιτική δεν λειτουργεί μόνη της».

Πρόσθεσε πως «αν υπολογίσετε και τους αγρότες, πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας στις επόμενες μέρες θα δουν πληρωμές».

«Η δική μας υποχρέωση είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Δεν θα πούμε ποτέ ψέματα στον ελληνικό λαό για τις δυνατότητες και σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα επαναλάβουμε σε καμία περίπτωση και ποτέ συνταγές του παρελθόντος», τόνισε.

«Για μας ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα και χρειάζεται μια ενίσχυση» είπε και τόνισε πως «γι’ αυτό στρέφουμε την προσοχή μας».

Συμπλήρωσε πως ο πρωθυπουργός έχει δει τους αγρότες και αν χρειαστεί, θα τους ξαναδεί.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις εξήγησε πως οι μετρήσεις λένε, «περιμένουμε περισσότερα από την κυβέρνηση. Υπάρχει ένας κορμός 30%, που δεν είναι εύκολος στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης -δεν το συναντάμε συχνά, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας- και βέβαια είμαστε απογοητευμένοι από τον τρόπο που η αντιπολίτευση ασκεί τα καθήκοντά της, την κριτική της στον προγραμματικό λόγο και γι’ αυτό δεν υπάρχει κάτι συμπαγές».

Και πρόσθεσε: «εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει μια θετική αναμονή, υπάρχει μια ρευστότητα ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό και αυτή εμείς οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε σωστά και με ειλικρίνεια και με τον τρόπο που πρέπει, έναντι της ελληνικής κοινωνίας».

Ο κ. Κοντογεώργης είπε πως, «δεν με φοβίζει κάτι και θέλω πάντα να βλέπω αισιόδοξα. Οι πολίτες θέλουν δουλειά, ελπίδα και ρεαλιστική αισιοδοξία».

«Επομένως οτιδήποτε καινούργιο γεννηθεί δεν θα πρέπει να τρέφεται απ’ την απαισιοδοξία και από το αρνητικό, να το πω έτσι. Πρέπει να τρέφεται από μια θετική πρόταση. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι πάντοτε καλοδεχούμενο για την πολιτική ζωή της χώρας», ανέφερε.

Για τον κ. Τσίπρα τόνισε πως τα αποτελέσματα της πολιτικής του είναι γνωστά. «Δείχνει όμως και το λέω μετά λύπης μου ότι είναι και αμετανόητος. «Διάβαζα και ένα απόσπασμα και πραγματικά στενοχωρήθηκα για το Μάτι. Δηλαδή αν διαβάσετε το απόσπασμα αυτό, εμένα πραγματικά μου “σηκώθηκε η τρίχα”, ότι δεν υπήρχε καμία εικόνα…κλπ. Είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό παράδειγμα στο πώς αντιλαμβάνεται, ας το πούμε, τη δική του επιστροφή», εξήγησε.

«Η δική μας απόλυτη υποχρέωση το επόμενο διάστημα είναι να συνεχίσουμε την υλοποίηση του προγράμματός μας με προσαρμογές εκεί που χρειάζεται, προκειμένου όντως η πατρίδα μας να κάνει τα βήματα τα οποία πρέπει», κατέληξε.