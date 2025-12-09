Τέλη κυκλοφορίας: Τα λάθη που κοστίζουν... ακριβά και οι παγίδες για όσους επιλέγουν τα «τέλη με τον μήνα»

Με την προθεσμία εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας να εκπνέει σε μόλις τρεις εβδομάδες και χωρίς καμία πιθανότητα παράτασης, όπως ξεκαθαρίζει το υπουργείο Οικονομικών, χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τα πρώτα εμπόδια της διαδικασίας. Η φετινή χρονιά είναι η πρώτη που η ΑΑΔΕ εφαρμόζει αυστηρά το χρονοδιάγραμμα, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν είναι «τσουχτερά» και κλιμακωτά.

Γι’ αυτό και η Ανεξάρτητη Αρχή συγκέντρωσε τις συχνότερες παγίδες που οδηγούν σε λάθη και καθυστερήσεις — είτε στην πληρωμή των ετήσιων τελών είτε στην επιλογή των λεγόμενων «τελών με τον μήνα», που επιτρέπουν την κυκλοφορία ενός οχήματος μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μεταβίβαση οχήματος: Ποιος πληρώνει τι;

Ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα αφορά τις μεταβιβάσεις. Η ΑΑΔΕ είναι σαφής:

Όταν ένα όχημα αλλάζει χέρια, τα τέλη για το έτος της μεταβίβασης τα οφείλει ο πωλητής, ακόμη κι αν η μεταβίβαση ολοκληρωθεί λίγες ημέρες αργότερα, μέσα στο νέο έτος. Έτσι αποφεύγονται τα κενά που εμφανίζονταν στο παρελθόν, όταν οι συναλλαγές γίνονταν μέσα στις γιορτές και δημιουργούσαν ασάφειες για το ποιος είναι υπόχρεος.

Συνιδιοκτησία: Ποιος χρωστάει τι;

Σε οχήματα με δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες, το σύστημα εκδίδει ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ χωριστά, ωστόσο η πληρωμή από έναν μόνο συνιδιοκτήτη αρκεί για να θεωρηθούν τα τέλη εξοφλημένα. Αν δεν πληρωθούν, όμως, όλοι θεωρούνται συνυπόχρεοι για ολόκληρο το ποσό.

Αν έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας, δεν απαιτείται νέα πληρωμή· τα τέλη παραμένουν σε ισχύ ακόμη κι αν έχουν εκδοθεί με την παλιά πινακίδα.

Μηνύματα λάθους: Τι σημαίνει το καθένα

Πολύ συχνά οι ιδιοκτήτες αντικρίζουν το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών». Αυτό συμβαίνει όταν στην άδεια κυκλοφορίας λείπουν στοιχεία όπως τα κυβικά, οι εκπομπές CO₂ ή ο αριθμός θέσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των τελών. Η λύση βρίσκεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, όπου πρέπει να διορθωθεί η άδεια.

Ένα άλλο μήνυμα που δημιουργεί σύγχυση είναι το «ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος».

Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι:

έχει συμπληρωθεί λανθασμένος ΑΦΜ, ή

η άδεια κυκλοφορίας έχει διαφορετικό ΑΦΜ από εκείνον που εμφανίζεται στην ΑΑΔΕ, ή

υπάρχουν αναντιστοιχίες στη ΔΟΥ.

Κάποιες φορές απλώς έχει δηλωθεί λάθος αριθμός πινακίδας.

Ακινησία και «τέλη με τον μήνα»: Οι παγίδες

Χιλιάδες ιδιοκτήτες προτιμούν τα αναλογικά τέλη για να κυκλοφορεί το όχημά τους μόνο για όσους μήνες επιθυμούν. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά από την 1η Απριλίου κάθε έτους και επιτρέπει την επαναφορά του οχήματος σε κυκλοφορία χωρίς να χρειάζονται κωδικοί TAXISnet.

Το κρίσιμο όμως σημείο - και η συχνότερη παγίδα - είναι τι συμβαίνει όταν λήξει η περίοδος για την οποία έχουν πληρωθεί τα αναλογικά τέλη.

Αν ο ιδιοκτήτης δεν θέσει εκ νέου το όχημα σε ακινησία, από τις 11/4/2025 και μετά η ΑΑΔΕ θα το χαρακτηρίζει αυτόματα σε ακινησία, επιβάλλοντας τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Παράλληλα, όσοι θελήσουν να επεκτείνουν την περίοδο κυκλοφορίας οφείλουν να πληρώσουν τους υπόλοιπους μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του έτους. Για παράδειγμα, αν έχουν καταβάλει τέλη για πέντε μήνες, θα πρέπει να πληρώσουν τους επτά που απομένουν.