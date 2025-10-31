Τέλη Κυκλοφορίας: Έως σήμερα η προθεσμία για διακανονισμό των οφειλών του 2020 - Ποια τα πρόστιμα

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν όφειλαν τέλη κυκλοφορίας για το 2020 και να αποφύγουν το πρόστιμο.

Οι ιδιοκτήτες των ΙΧ καλούνται να αποδείξουν, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της κυβέρνησης, ότι δεν έχουν οφειλή σε ό,τι αφορά στα τέλη κυκλοφορίας του 2020, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμων ίσων με το διπλάσιο του ποσού.

Οι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ να έχουν ανεξόφλητα τα τέλη εκείνης της χρήσης, με την υπηρεσία να εντοπίζει περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις ακινησίας, διαγραφής ή κλοπής δεν είχαν υποβληθεί εγκαίρως ή δεν είχαν καταχωριστεί ορθά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανεξόφλητα τέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε ειδοποιήσεις σε χιλιάδες φορολογουμένους, δίνοντάς τους περιθώριο έως σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 να αποδείξουν, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι δεν όφειλαν τέλη για το συγκεκριμένο έτος.

Όσοι έλαβαν ειδοποίηση και δεν το πράξουν από τις 28 Νοεμβρίου κι έπειτα θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα «ραβασάκια».

Διορθώσεις μέσω της πλατφόρμας myCar

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες για το 2020 έχουν τη δυνατότητα, έως το τέλος Οκτωβρίου, να εισέλθουν στην πλατφόρμα myCar και να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ενστάσεις και αποδεικτικά μετά τη λήξη της προθεσμίας

Ακόμα κι όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία, οι φορολογούμενοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα του gov.gr στο πεδίο

«Τα Αιτήματά μου», όπου μπορούν να αναφέρουν τους λόγους που δεν προχώρησαν έγκαιρα στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα. Η υποβολή ωστόσο αυτών των αιτημάτων δεν αναστέλλει τη διαδικασία βεβαίωσης, πράγμα που σημαίνει ότι, αν τα δικαιολογητικά δεν γίνουν δεκτά, τα τέλη και τα πρόστιμα θα επιβληθούν κανονικά.