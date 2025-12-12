Τέλη κυκλοφορίας: Έχουν πληρωθεί 1.100.000 ειδοποιητήρια από τα έξι εκατομμύρια 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα (12/12) έχουν πληρωθεί γύρω στα 1.100.000 ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας από τα έξι εκατομμύρια περίπου που αποστέλλονται, όπως αποκάλυψε στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Ο κ. Κώτσηρας υπενθύμισε ότι τα πάντα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, καθότι φέτος αλλάζει η διαδικασία που υπάρχει σε επίπεδο κυρώσεων (+25% πρόστιμο για τον Ιανουάριο, +50% για τον Φεβρουάριο), ενώ αναφέρθηκε και σε μια παρέμβαση της κυβέρνησης που έγινε νόμος του κράτους τις προηγούμενες μέρες και αφορά τα τέλη κυκλοφορίας για τις εθελοντικές οργανώσεις.

Όπως είπε, οχήματα εθελοντικών οργανώσεων, κατά κύριο λόγο δασοπυρόσβεσης (πυροσβεστικά, υδροφόρες) που έχουν ένα αυξημένο κόστος και πλήρωναν τέλη κυκλοφορίας, απαλλάσσονται πλέον από την πληρωμή των τελών.

Διευκρίνισε ότι αυτό ισχύει για τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, «ώστε να μπορούν οι εθελοντές να κάνουν καλύτερα και πιο εύκολα τη δουλειά τους σε επίπεδο παραγωγής σημαντικού έργου και συνδρομής της ελληνικής πολιτείας».