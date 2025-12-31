Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου - Τι διορθώσεις δέχεται η ΑΑΔΕ και ποιοι πληρώνονται ξανά

Λήγει το βράδυ της Τετάρτης η προθεσμία για τους ενοικιαστές που δικαιούνται επιστροφή ενοικίου αλλά είτε δεν πληρώθηκαν καθόλου είτε είδαν στους λογαριασμούς τους ποσά σημαντικά μικρότερα από τα αναμενόμενα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στο έντυπο Ε1, χωρίς πρόστιμα και χωρίς επιπλέον φορολογική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές θα αφορούν αποκλειστικά τα στοιχεία που σχετίζονται με το δηλωμένο μίσθωμα.

Όσοι προχωρήσουν εγκαίρως στις διορθώσεις, θα δουν τα σωστά ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, κρίσιμη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η δήλωση έγκυρου IBAN στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καθώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η καταβολή της ενίσχυσης.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς, ανοίγουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024 και επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής. Στη συνέχεια ελέγχουν τους κωδικούς που αφορούν την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία τέκνων και, κυρίως, αν έχει δηλωθεί σωστά το ετήσιο ποσό του ενοικίου και όχι το μηνιαίο. Σε περίπτωση λάθους, το ποσό διορθώνεται και η δήλωση αποθηκεύεται εκ νέου.

Το πρόβλημα που οδήγησε χιλιάδες δικαιούχους σε πολύ χαμηλές επιστροφές εντοπίστηκε κατά την εκκαθάριση του Νοεμβρίου. Σε μεγάλο αριθμό δηλώσεων, οι ενοικιαστές είχαν αναγράψει το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο, με αποτέλεσμα η επιστροφή να υπολογιστεί στο 1/12 ενός εξαιρετικά χαμηλού ποσού. Έτσι, αντί για επιστροφές εκατοντάδων ευρώ, καταβλήθηκαν ποσά της τάξης των 20 ή 30 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενοικιαστή που πληρώνει 300 ευρώ τον μήνα. Αντί να δηλώσει ετήσιο μίσθωμα 3.600 ευρώ, δήλωσε 300 ευρώ, με αποτέλεσμα η επιστροφή να περιοριστεί στα 25 ευρώ, αντί για το ποσό που πραγματικά δικαιούνταν.

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024, με ανώτατα όρια τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ με ένα παιδί, τα 900 ευρώ με δύο παιδιά και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις οικογένειες με παιδιά, καθώς η προσαύξηση λόγω τέκνων δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις. Το ανώτατο όριο ενεργοποιείται μόνο όταν το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο υπερβαίνει το βασικό πλαφόν. Διαφορετικά, η επιστροφή περιορίζεται στο 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά που κατέβαλε ετήσιο ενοίκιο 12.000 ευρώ μπορεί να λάβει έως 900 ευρώ, καθώς το μηνιαίο μίσθωμα ξεπερνά το βασικό όριο. Αν όμως το ίδιο νοικοκυριό κατέβαλε 7.200 ευρώ ετησίως, δηλαδή 600 ευρώ τον μήνα, δεν ενεργοποιείται η προσαύξηση για τα παιδιά και η επιστροφή υπολογίζεται χαμηλότερα.

Με δεδομένο ότι η προθεσμία εκπνέει άμεσα, όσοι διαπίστωσαν λάθη στη δήλωσή τους καλούνται να κινηθούν άμεσα, ώστε να μη χαθεί οριστικά το δικαίωμα στην επιστροφή ή να μη «κλειδώσει» ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό που πραγματικά δικαιούνται.