ΤτΕ: Με πλεόνασμα έκλεισε και ο Προϋπολογισμός του 2025 (πίνακας)

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 973 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.031 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 73.938 εκατ. ευρώ, από 69.434 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 65.875 εκατ. ευρώ, από 63.428 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.