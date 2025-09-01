Τ. Θεοδωρικάκος: Παράταση του μέτρου απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών σε ανατιμήσεις

Την παράταση του μέτρου απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν κάνουν ανατιμήσεις, καθώς και την κατάθεση τον επόμενο μήνα, στη Βουλή, νομοσχεδίου για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, για την ακρίβεια, ο κ. Θεοδωρικάκος απέρριψε τις κατηγορίες του ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα με ουσιαστικά μέτρα και δεν δείχνει καμία διάθεση να προστατέψει απέναντι στην αισχροκέρδεια τους Έλληνες καταναλωτές οδηγώντας τους σε πλήρη απόγνωση.

Παράλληλα, συνέστησε υπομονή πέντε ημερών, οπότε και θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συγκεκριμένα μέτρα και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού.

«Αυτή η κυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές, αποδεικνύει διαρκώς ότι έχει συγκεκριμένο σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας τον οποίο θεωρεί βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε στρατηγική νίκη μείωσης του κόστους. Και επειδή ρωτάτε για μέτρα και πολιτικές, κάνετε υπομονή πέντε μέρες για να ακούσετε από τον πρωθυπουργό της χώρας τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις, τις αποφάσεις και τις δεσμευτικές πολιτικές που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση μας το επόμενο διάστημα για να ενισχύσει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα, από οικονομική άποψη, κοινωνικά στρώματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος,

Πρόσθεσε δε ότι: «Να σημειώσω και τη χθεσινή παρέμβαση του πρωθυπουργού - η οποία έχει τεράστια σημασία για τη κοινωνία- ότι αν συνεχιστούν οι υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός θα παρέμβει και σε αυτό το σημείο, προκειμένου να ενισχυθούν οι Έλληνες πολίτες και οι καταναλωτές».

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό βασικών ειδών τροφίμων, η Ελλάδα επί 10 μήνες είχε κινηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Η ζήτηση το καλοκαίρι παραδοσιακά εκτινάσσεται σε όλα τα προϊόντα λόγω αύξησης του τουρισμού, ενώ στο κέντρο του καλοκαιριού τον Ιούλιο ήταν μικρότερος ο πληθωρισμός από τον μέσο όρο της ΕΕ, την ίδια ώρα που χώρες γειτονικές μας, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία είχαν πληθωρισμό της τάξεως 7% και 8%», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Ακόμη και η Ολλανδία, που είναι μεγάλη παραγωγός χώρα κρέατος - εκεί πόνεσε το καλοκαίρι ο Έλληνας καταναλωτής - είχε και εκείνη πληθωρισμό στο συγκεκριμένο κομμάτι 3,9%», ανέφερε.

Απέδωσε δε, την μεγάλη απόκλιση που εμφανίζεται στα στοιχεία της Eurostat, στο ότι «δεν λαμβάνει υπόψη της την κατανάλωση λαδιού, που αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία».

«Εμείς, και πήραμε, και συνεχίζουμε να παίρνουμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έτσι, απέδωσε πολύ σοβαρά η εφαρμογή του πλαφόν στις παραπλανητικές εκπτώσεις, το μέτρο της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών όταν κάνουν ανατιμήσεις, που ήταν για τρεις μήνες και λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά θέλω να ανακοινώσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να καταργήσει η κυβέρνηση και ενδεχομένως να το επεκτείνει, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το χρονικό του όριο, αλλά και στη διάρκεια εφαρμογής του. Παράλληλα πρόσφατα είχαμε παρέμβει στο μείζον θέμα των σχολικών ειδών, αποσπώντας τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και οι τιμές θα είναι ίδιες με πέρσι», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Το προνόμιο του ποιος εκπροσωπεί τον λαό το δίνει ο ίδιος ο λαός και στέλνει σε όλους το λογαριασμό κάθε τέσσερα χρόνια. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε τι επιλογές θέλει για το μέλλον του», αντέτεινε ο κ. Θεοδωρικάκος στον κ. Καζαμία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε έμφαση στα μέτρα ενδυνάμωσης του πρωτογενή τομέα, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «και τον χειμώνα που είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων της ΕΕ, πάλι ακρίβεια έλεγε ότι έχει η χώρα».

«Αυτή είναι η κασέτα, ο κλασσικός κομματικός διαχωρισμός ότι εσείς είσαστε με τους φτωχούς και εμείς με τους πλούσιους. Λάθος τα λέτε. Είμαστε με όλη την κοινωνία και εργαζόμαστε για όλους τους πολίτες, κάνουμε πολιτικές που αφορούν και τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Και περιμένω να στηρίξετε όλες οι πτέρυγες, το μέτρο για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή για την οποία εργαζόμαστε με πολύ γρήγορο ρυθμό και πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα το νομοθετήσουμε πλέον».

Επίσης, υποστήριξε πως «είναι κάτι που θα δώσει δύναμη στους Έλληνες καταναλωτές, να μπορούν να αξιοποιούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους οποίους θα ενισχύσουμε καθοριστικά και σε προσωπικό και σε ψηφιακές δυνατότητες, ώστε ένα σκέλος το οποίο υπολειπόμαστε, που είναι αυτό του καταναλωτικού κινήματος και της χρήσης αυτών των μηχανισμών υπέρ του καταναλωτικού κινήματος, να το πάμε πολύ πιο ψηλά».

«Αναμένω από όλες τις πτέρυγες της Βουλής να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που θα δώσει πολύ σημαντική ώθηση στο θέμα του ελέγχου των τιμών», κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης.