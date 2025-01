Τ. Θεοδωρικάκος για πληθωρισμό: Με σχέδιο και σκληρή δουλειά η αποκλιμάκωση των τιμών

«Ύστερα από αρκετά χρόνια, η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, σχολιάζοντας τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθωρισμό στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει: «το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, ενημέρωση των καταναλωτών, αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και ταυτόχρονα συνεργασία με την υγιή επιχειρηματικότητα έχει θετικά αποτελέσματα».

Ασφαλώς, συτνεχίζει, «δεν πανηγυρίζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία, για να κάνουμε πράξη την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους τους πολίτες».

Στο 2,9% τον Δεκέμβριο από 3% τον Νοέμβριο, μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα συνεχίζοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του, ενώ αντίθετα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 2,4% τον Δεκέμβριο, από 2,2% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat).

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες καταγράφουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (4,0%, έναντι 3,9% τον Νοέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σταθερό σε σχέση με τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, έναντι 0,6% τον Νοέμβριο) και την ενέργεια (0,1%, έναντι -2,0% τον Νοέμβριο).

