Τ. Θεοδωρικάκος: Εθνική στρατηγική η προστασία του καταναλωτή και ο μετασχηματισμός της αγοράς

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής τίθενται η προστασία του καταναλωτή και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Plaza στην πλατεία Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας βασικών αγαθών.

Επισήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ταχύτερη αξιολόγηση επενδύσεων και την αναβάθμιση των υποδομών πιστοποίησης, ενώ επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας, με διοικητή και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποία θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί, όπως η ΔΙΜΕΑ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ενώ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες.

Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της διακομματικής στήριξης αυτής της νέας αρχής, επισημαίνοντας ότι ο νόμος ισορροπεί την κοινωνία και την αγορά και ότι η ανεξαρτησία του θεσμού θα εξασφαλίσει τη συνέπεια και τη συνέχεια στην εφαρμογή πολιτικών προστασίας του καταναλωτή, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με έμφαση στην προστασία από τις κινεζικές ψηφιακές πλατφόρμες, τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων για εισαγόμενα μη ασφαλή προϊόντα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην προστασία των ανήλικων καταναλωτών.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, σημείωσε την ανάγκη για εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και στη διαφάνεια των τιμών.

Επίσης, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, αναφέρθηκε στην προετοιμασία παρεμβάσεων για την ποιότητα των προϊόντων μέσω τυποποίησης, διαπίστευσης, μετρολογίας και ελέγχων. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε στη δημιουργία εθνικού μητρώου για τους ανελκυστήρες, που γίνεται με μια απλή διαδικασία ενώ υπενθύμισε ότι η προθεσμία καταχώρησης λήγει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Με τη σειρά του, ο γενικός διευθυντής της ΔΙΜΕΑ, Σπύρος Περιστέρης, παρουσίασε το έργο της υπηρεσίας, σημείωσε την συμβολή της συνεργασίας και υπενθύμισε ότι από την ίδρυσή της, η ΔΙΜΕΑ έχει καταστρέψει πάνω από 2 εκατομμύρια επικίνδυνα προϊόντα.

Η Συνήγορος του Καταναλωτή, Άννα Στρατινάκη, επισήμανε τη σημασία της καταναλωτικής παιδείας από μικρή ηλικία, ενώ τόνισε τη σημαντική αύξηση των καταγγελιών, που φέτος ανέρχονται ήδη σε 15.000, και αφορούν κυρίως στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των τραπεζικών προϊόντων, των τηλεπικοινωνιών και των ασφαλιστικών συμβολαίων.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Χαρά Νικολοπούλου, χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης αρχής, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του προληπτικού ρόλου της Επιτροπής. Όπως σημείωσε, παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει σε πολλούς τομείς της οικονομίας, από τις τράπεζες και τα τρόφιμα, μέχρι τις ακτοπλοϊκές μεταφορές και τις πλατφόρμες κρατήσεων. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εστιάζει στην έρευνα και τη συνεργασία με άλλους φορείς για την αποτελεσματικότερη προστασία του ανταγωνισμού.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για εθνική στρατηγική που να συνδυάζει την κοινωνική προστασία με τη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, με κεντρικό άξονα τον ενημερωμένο και ενεργό καταναλωτή.

Οι άλλοι συνομιλητές ήταν στη συζήτηση ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Κωνσταντίνος Μασσέλος, η ειδική επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Πέρσα Λαμπροπούλου, ο πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Τάσος Θωμαΐδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, ο εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Europe) Μάκης Σαββίδης, η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατερίνα Φραϊδάκη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) Κωνσταντίνος Γεράρδος και ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιοσσές.