Τ. Θεοδωρικάκος: Διπλή αναγραφή τιμής σε νωπά προϊόντα - Μειωμένες τιμές σε 2.200 προϊόντα

Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται και αναγραφή της αρχικής τιμής κόστους στα νωπά προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τη διαδρομή από το χωράφι μέχρι το ράφι, όπως τόνισε ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Θα υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Αν εντοπίζονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, θα αναγράφεται και η τιμή κόστους. Είναι μέτρο εκπαίδευσης του καταναλωτή και ενίσχυσης του ανταγωνισμού», σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας “Καταναλωτής”, ώστε να προσφέρει σύγκριση τιμών μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αγορών.

«Η ενημέρωση των πολιτών είναι δύναμη»

Παράληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως η ενημέρωση του πολίτη και η ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών αποτελούν «τη βάση για μια δίκαιη και υγιή αγορά».

«Ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι δύναμη. Όσο πιο οργανωμένοι και ενημερωμένοι είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματικά θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός και η αγορά», κατέληξε.

2.200 προϊόντα σε μειωμένες τιμές

Αναφερόμενος στο καλάθι προϊόντων και τις συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι περισσότεροι από 2.200 κωδικοί έχουν ενταχθεί σε πρωτοβουλία μείωσης τιμών, εκ των οποίων «οι μισοί αφορούν τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, γάλα και γιαούρτι».

«Υπολόγισα ότι η εξοικονόμηση φτάνει τα 20 με 25 ευρώ το μήνα σε ένα νοικοκυριό που δαπανά περίπου 400 ευρώ. Για πολλούς αυτό ίσως δεν είναι σημαντικό, αλλά για όσους δυσκολεύονται είναι μια ουσιαστική στήριξη», δήλωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρωζώνη, ενώ τόνισε ότι «η αύξηση των μισθών συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα είναι το κλειδί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Ο Υπουργός παρουσίασε τη μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο τη συγκέντρωση των ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν ενιαίο φορέα.

«Δημιουργούμε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, με 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «η Αρχή θα έχει διοικητή πενταετούς θητείας, τρεις υποδιοικητές και συμβούλιο διοίκησης».

Αξίζει να σημειωθεί πως σχετικά με τη λειτουργία αυτής της Αρχής ανέφερε πως ένα μήνα από την ψήφισή της θα ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσής της και συνολικά σε έξι μήνες θα ξεκινήσει η λειτουργία της.

Κάλεσε δε όλα τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, λέγοντας πως «πρόκειται για μέτρο υπέρ όλων των πολιτών, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες».