Τ. Θεοδωρικάκος: Αρμοδιότητες αντίστοιχες της ΑΑΔΕ για τον διοικητή της Αρχής Ελέγχου Αγοράς

«Προχωράμε σε μια σοβαρή μεταρρύθμιση για την εφαρμογή της νομιμότητας στην αγορά και λύνουμε το πρόβλημα του κατακερματισμού των υπηρεσιών που παρακολουθούν την αγορά, το πρόβλημα του κατακερματισμού των ελεγκτικών μηχανισμών. Όλοι ενοποιούνται υπό τη ΔΙΜΕΑ», εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για τον κύριο κορμό του νομοσχεδίου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις», που συζητείται στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός συντονισμού», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και σημείωσε ότι «δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αυτό, διότι είναι πολλά τα συμφέροντα που θίγονται από αυτή τη μεταρρύθμιση», αλλά εκείνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι τα επιμέρους συμφέροντα.

«Ο νέος διοικητής θα έχει τεράστια δύναμη. Η δύναμη του είναι αντίστοιχη με του διοικητή της ΑΑΔΕ», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο εισάγει μια μεταρρύθμιση που λαμβάνει υπόψη της βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, συμβάλλει στο να μπορεί ο πολίτης να καταφεύγει σε κέντρο, συμβάλλει στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την ανεξαρτησία τους.

«Ο διοικητής θα έχει πενταετή θητεία. Είναι ανεξάρτητος από πολιτικούς κύκλους και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και σημείωσε ότι ο μόνος που θα ελέγχει τη νέα αρχή θα είναι η νομοθετική εξουσία και κανένας άλλος.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Αθανάσιος Ζεμπίλης είπε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης επιδιώκει τη συνένωση του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων υφιστάμενων υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς και την υπαγωγή σε ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα.

«Μέχρι σήμερα στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών είχαμε μια ανεξάρτητη αρχή, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, δύο υπηρεσιακές δομές, μια Διεύθυνση και ένα Τμήμα της ΓΓ Εμπορίου, όπως και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς, τη ΔΙΜΕΑ. Είχαμε συνεπώς πολυδιάσπαση των υπηρεσιακών δυνάμεων σε έναν τομέα αιχμής της καθημερινότητας των πολιτών», είπε ο κ. Ζεμπίλης,

Και σημείωσε συνέπεια αυτού του σχήματος ήταν οι γραφειοκρατικές αλληλοκαλύψεις, η διασπορά του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η σύγχυση των πολιτών ως προς τις αρμοδιότητες των επί μέρους φορέων, η καθυστερημένη ανταπόκριση στα αιτήματα, η μειωμένη διοικητική αποτελεσματικότητα.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι άφησε τα νοικοκυριά εκτεθειμένα στην ακρίβεια.