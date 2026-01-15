Συντάξεις Φεβρουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε καταβάλλονται

Με νέα απόφαση του e-ΕΦΚΑ επέρχονται αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες θα πληρωθούν νωρίτερα, στο τέλος Ιανουαρίου. Η αναπροσαρμογή αφορά το σύνολο των δικαιούχων και εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες Ταμείων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Οργανισμός διατηρεί το σύστημα πληρωμής σε δύο φάσεις, ωστόσο αυτή τη φορά οι ημερομηνίες είναι σχεδόν συνεχόμενες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τα τέλη Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα λάβουν τα χρήματά τους την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσουν οι δικαιούχοι των ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου.

Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών ανά Ταμείο

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά – ν. 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς, καταβάλλονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΙΚΑ

Καταβολή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Πληρωμή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΝΑΤ

Καταβολή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Δημοσίου

Πληρωμή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία καταβάλλονται και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.