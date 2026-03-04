Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων - Αποκλίσεις τιμών, μετά από 700 ελέγχους σε πέντε μέρες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο -από το μεσημέρι του Σαββάτου- την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Συνολικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ιδίως σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.