Συνάντηση Στουρνάρα με τραπεζίτες για την αργή μείωση του ιδιωτικού χρέους

Κρίσιμη συνάντηση για το ιδιωτικό χρέος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος με πρωτοβουλία του διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα. Σε αυτή θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καθώς και οι επικεφαλής των συστημικών τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, στη συνάντηση θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της αργής μείωσης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αν και έχει φύγει από τα χέρια των τραπεζών παραμένει στα χαρτοφυλάκια των funds και επιβαρύνει σημαντικό τμήμα της οικονομίας.

Στη συνάντηση θα αναζητηθούν πρόσθετες λύσεις για την επιτάχυνση της μείωσης του ιδιωτικού χρέους, που φτάνει τα 87 δισ. ευρώ, όπως και για τις κατοικίες που βρίσκονται δεσμευμένες εκτός αγοράς.