Συνάντηση Πιερρακάκη-Boujnah: Η Euronext προγραμματίζει τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euronext Stéphane Boujnah στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός με ανάρτησή του στο Χ, ο Stéphane Boujnah του ανακοίνωσε την πρόθεση της Euronext να δημιουργήσει ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας», επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναφέρει τα εξής:

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

CEO Euronext: Η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε χρηματοοικονομικό κέντρο στα Βαλκάνια και στην Ανατ. Ευρώπη

Νωρίτερα, ο Stéphane Boujnah υπέδειξε την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις βαλκανικές αγορές και τη Μέση Ανατολή, αναλύοντας σε συνέντευξη Τύπου τους λόγους για τη διενέργεια πρότασης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο ίδιος απηύθυνε πρόσκληση προς τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που διαπραγματεύονται στην αγορά του Όσλο, επισημαίνοντας το παράδοξο ότι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει λιγότερες εισηγμένες εταιρείες στον κλάδο αυτό στο εγχώριο χρηματιστήριο απ’ ό,τι στα ξένα χρηματιστήρια.

Κατέδειξε δε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Liberal, εκτός του κλάδου της ναυτιλίας, και των τραπεζών που πρωτοστατούν στο ελληνικό χρηματιστήριο, σε επίπεδο συναλλαγών, τις κατασκευές και την πληροφορική, ως κλάδους με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο νέο σχήμα, εφόσον ευοδωθεί η πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όσον αφορά την αγορά των Βαλκανίων σημείωσε πως το χρηματιστήριο θα γίνει πόλος έλξης ελληνικών επιχειρήσεων σε Σκόπια, Βουλγαρία και Ανατολική Ευρώπη δημιουργώντας ένα περιφερειακό hub.

«Η Αθήνα έχει τη γεωγραφική και θεσμική θέση για να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων και εισηγμένων εταιρειών από τις γειτονικές χώρες», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης που συνδέεται με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση ποσοστού 90% της ΕΧΑΕ, ο κ. Boujnah αναφέρθηκε επίσης στις ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην αγορά του Όσλο, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου Euronext.

Όπως σημείωσε, «σήμερα υπάρχουν δύο έως τρεις ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικής προέλευσης στην αγορά του Όσλο, και μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης θα επιδιώξουμε να έρθουν και στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Αναφορικά με την προσφορά εξαγοράς της ΕΧΑΕ, διευκρίνισε ότι το προσφερόμενο τίμημα δεν πρόκειται να αυξηθεί, επισημαίνοντας πως «αν η δημόσια πρόταση δεν επιτύχει, η εξαγορά δεν θα πραγματοποιηθεί».

Όπως ανέφερε, «το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μονοπώλιο και διανέμει το 100% των μερισμάτων του, ενώ η Euronext διανέμει το 50%, καθώς επανεπενδύει τα υπόλοιπα σε νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες».

Ο κ. Boujnah υπογράμμισε ακόμη ότι η ένταξη στο δίκτυο της Euronext προσφέρει πρόσβαση σε 42% μεγαλύτερη ρευστότητα για τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ οι προμήθειες στην ελληνική αγορά είναι σήμερα περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και δεσμεύτηκε ότι θα μειωθούν.

«Στόχος μας δεν είναι να διατηρήσουμε μια μονοπωλιακή αγορά, αλλά να την ανοίξουμε. Επενδύουμε σε μια χώρα στην οποία πιστεύουμε και θέλουμε να στηρίξουμε τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς», κατέληξε.