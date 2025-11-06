Συνάντηση Γκίλφοϊλ και Αμερικανών υπουργών με εφοπλιστές στο Ζάππειο - Τι συζητήθηκε

Με τους Αμερικανούς υπουργούς και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ που βρίσκονται στην Αθήνα συναντήθηκαν Έλληνες εφοπλιστές στο Ζάππειο.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Αγγελικούση, ο Γιώργος Προκοπίου, η Ιωάννα Προκοπίου, ο Νίκος Τσάκος, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Πέτρος Παππάς, και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μιχάλης Χανδρής συναντήθηκαν με τους τρεις υπουργούς των ΗΠΑ που βρίσκονται στην Αθήνα και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από τις ΗΠΑ συμμετείχαν, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν τεχνικά θέματα, για τη μεταφορά του LNG και τις τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι, στο Ζάππειο βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί συνέδριο P-TEC για τα ενεργειακά θέματα προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η δυνατότητα της χώρας μας να είναι ενεργειακός κόμβος, προκειμένου το αμερικανικό φυσικό αέριο να εισέρχεται απρόσκοπτα στην Ευρώπη.

Η συμφωνία που υπέγραψαν Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean για τους υδρογονάνθρακες

Νωρίτερα, σε μια κίνηση με χαρακτήρα ορόσημου για την ελληνική ενεργειακή πολιτική, υπογράφηκε στο Ζάππειο η συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία του έργου και τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας-Ουάσιγκτον στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές και εταιρικές πηγές, εφόσον οι έρευνες και οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις επιβεβαιώσουν τα εκτιμώμενα αποθέματα, η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει το 2027, με την Ελλάδα να στοχεύει σε μερική έως και πλήρη ενεργειακή αυτονόμηση στο φυσικό αέριο.

Η πιθανή ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος στο Ιόνιο θα επανατοποθετήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύοντας τον ρόλο της ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι υπογραφές για την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο έπεσαν στο Ζάππειο μεταξύ του αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, του επικεφαλής της Energean Μαθιού Ρήγα και του CEO της Hellenic Energy, Ανδρέα Σιάμισιη.