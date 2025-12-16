Συνάντηση Γ. Πιτσιλή με τον επικεφαλής τελωνείων των ΗΠΑ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας

Με τον Διευθυντή Επιχειρήσεων (DFO) του Γραφείου Νέας Υόρκης (NYFO) της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) Francis J. Russo, συναντήθηκε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο τελωνειακών αρχών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του γραφείου (NYFO) στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε αναλυτικά το έργο της Αρχής, εστιάζοντας στις τελωνειακές δράσεις και ειδικότερα:

• Στην οργανωτική δομή και τις πρόσφατες επιτυχίες στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

• Στις τρέχουσες προκλήσεις και τους στρατηγικούς στόχους.

• Στο μέγεθος και τη σημασία του Λιμένα Πειραιά καθώς και στον υψηλό όγκο εμπορευματικής κίνησης που διαχειρίζεται.

Αντίστοιχα, ο κ. Russo παρουσίασε τις δράσεις και την αποστολή της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Γραφείου της Νέας Υόρκης.

Κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών αποτέλεσε η καθοριστική αξία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη για:

• Εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων.

• Συνεργασία στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

• Ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την ασφάλεια και την ευημερία πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο Francis Russo επεσήμανε ότι: «Η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τους παγκόσμιους ομολόγους μας μάς βοηθά να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, να μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ευημερία των κοινοτήτων μας. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε για έναν ασφαλέστερο, ενωμένο κόσμο».

Ο Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η ασφάλεια της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί κοινή πρόκληση και απόλυτη προτεραιότητα. Η συνεργασία με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και την προστασία των συνόρων μας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών ενισχύει την επιχειρησιακή μας ικανότητα και εγγυάται ένα ασφαλέστερο εμπορικό περιβάλλον».

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο γραφείο, ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Λιμένα, όπου η ελληνική πλευρά είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις τελωνειακές διαδικασίες και να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των λιμενικών ελέγχων.