Στο 2% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία μειώθηκε τον Δεκέμβριο στο 2,0%, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της χώρας, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός – ο δείκτης τιμών καταναλωτή που χρησιμοποιείται για συγκρίσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – είχε διαμορφωθεί σε ετήσια βάση στο 2,6% τον Νοέμβριο.

Στο 3% ο πληθωρισμός της Ισπανίας τον Δεκέμβριο

Ο εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση ετήσιος δείκτης πληθωρισμού της Ισπανία υποχώρησε στο 3,0% τον Δεκέμβριο, από 3,2% το δωδεκάμηνο έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE).

Τα τελικά στοιχεία του INE επιβεβαίωσαν τόσο την προκαταρκτική εκτίμηση (flash) που είχε ανακοινωθεί πριν από δύο εβδομάδες όσο και τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίες τοποθετούσαν τον πληθωρισμό επίσης στο 3,0%.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές νωπών τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 2,6% στο δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με την περίοδο έως τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε το INE.

Σε εθνικό επίπεδο, οι τιμές καταναλωτή στην Ισπανία υποχώρησαν κατά 2,9% στο δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο, οριακά χαμηλότερα από το 3,0% του προηγούμενου μήνα και σε ευθυγράμμιση με το 2,9% που είχε αρχικά εκτιμηθεί από το INE πριν από δύο εβδομάδες.

Στο 0,7% ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Δεκέμβριο

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία INSEE, επιβεβαιώνοντας την προκαταρκτική μέτρηση που είχε δημοσιευθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς και τις εκτιμήσεις δημοσκόπησης αναλυτών του Reuters.

Ο εναρμονισμένος με την ΕΕ δείκτης πληθωρισμού στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ελαφρά επιτάχυνση τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με την ένδειξη του Νοεμβρίου, που ήταν 0,8%.