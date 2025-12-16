Στην τελική ευθεία ο Προϋπολογισμός του 2026 - Οι παροχές της νέας χρονιάς και ο οδικός χάρτης μέχρι το 2027

Στην τελική ευθεία για την ψήφισή του μπαίνει σήμερα στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος αποτυπώνει ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων στήριξης και φορολογικών παρεμβάσεων συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για παροχές που αφορούν ευρύ φάσμα πολιτών – από μισθωτούς και συνταξιούχους έως αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων – και θα εφαρμοστούν σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και το 2027.

Ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέες παρεμβάσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και τίθενται σε ισχύ από το νέο έτος, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώνονται και μόνιμα μέτρα 1,14 δισ. ευρώ που θεσπίστηκαν εντός του 2025. Στο σύνολό τους, οι παροχές αυτές ανεβάζουν αισθητά τον πήχη της στήριξης σε σχέση με τον περσινό σχεδιασμό, με έμφαση στις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, τις φοροελαφρύνσεις και τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά και στην αναμενόμενη ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Όπως έχει προϊδεάσει, ο φετινός προϋπολογισμός επιχειρεί να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις του δημογραφικού και της στέγης, με ήδη δρομολογημένη την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων για προσιτή κατοικία μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά και την κατασκευή περίπου 1.350 κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα.

Παράλληλα, στο προσκήνιο επανέρχονται και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Οι κυβερνητικές δηλώσεις των τελευταίων ημερών προϊδεάζουν για παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής στην «αντλία». Αν και τα μέτρα αυτά δεν προλαβαίνουν να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται σήμερα, εξετάζονται σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική ελάφρυνση, χωρίς να ανοίξουν παράθυρο για φαινόμενα λαθρεμπορίου.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 θα καταβληθούν αυξήσεις στις συντάξεις με μερικό συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, ενώ ταυτόχρονα διοχετεύονται σημαντικά κονδύλια προς τον πρωτογενή τομέα. Την ίδια ώρα από τον Ιανουάριο του 2026, μισθωτοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξημένες καθαρές αποδοχές λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας, ενώ μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές. Την ίδια περίοδο καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης και υλοποιούνται αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τον Μάρτιο του 2026, με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς και ακριτικούς οικισμούς θα διαπιστώσουν σημαντική μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, ενώ στις φορολογικές δηλώσεις του ίδιου μήνα θα αποτυπωθούν μειώσεις τεκμηρίων διαβίωσης για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Η επόμενη κομβική ημερομηνία είναι ο Απρίλιος του 2026, οπότε προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα συμπαρασύρει επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και αμοιβές υπερωριών, καθώς και τους μισθούς στο σύνολο του Δημοσίου.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους επαναλαμβάνεται η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, ενώ τον Δεκέμβριο του 2026 οι αυξήσεις στις συντάξεις θα δοθούν πλέον χωρίς κανέναν συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, κάτι που σημαίνουν ότι το σύνολο των απόμαχων της δουλειάς θα δουν πραγματική αύξηση στην τσέπη τους.

Ο κύκλος των παρεμβάσεων ολοκληρώνεται το 2027, με νέες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, χαμηλότερη φορολόγηση στα εισοδήματα από ενοίκια και μηδενικό ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς.

Τον Απρίλιο του 2027, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει τα 950 ευρώ, καταγράφοντας συνολική αύξηση 46% σε σχέση με το 2021 και σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός τριετούς κύκλου εισοδηματικών παρεμβάσεων.