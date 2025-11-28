Στην εποχή των Integrated Resort Casino εισέρχεται και η Ελλάδα

H αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το διαδίκτυο έχει διεισδύσει δυναμικά και έχει «κερδίσει» τους παίκτες που πλέον προτιμούν να παίζουν ρουλέτα και μπλακτζακ από τον υπολογιστή ή το κινητό τους.

Για παράδειγμα, τα ακαθάριστα έσοδα των καζίνο προ εισφορών (GGR) το 2008 ήταν 744 εκατ. ευρώ και το 2024 υποχώρησαν στα 252 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας μόνο το 8% του συνόλου των τυχερών παιχνιδιών (ΟΠΑΠ, διαδίκτυο, Λαχεία, Ιππόδρομος και καζίνο). Επίσης, κατά την περίοδο του covid ο κλάδος των επίγειων καζίνο επλήγη σημαντικά αφού το 2020 τα ακαθάριστα έσοδα προ εισφορών μειώθηκαν δραστικά στα 85 εκατ. ευρώ. Από τότε υπάρχει μια ανάκαμψη αλλά η λάμψη του παρελθόντος έχει χαθεί.

Στην Ελλάδα έχουν δοθεί δέκα άδειες λειτουργίας καζίνο, αλλά δουλεύουν μόνο τα εννέα καθώς έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του καζίνο στο Ρίο από την Επιτροπή Παιγνίων. Αλλά και από τα υπόλοιπα καζίνο μόνο τα τέσσερα εμφανίζουν ανοδική πορεία όπως το καζίνο Θεσσαλονίκης, η Πάρνηθα, το Λουτράκι και η Ρόδος. Τα καζίνο σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα λειτουργούν και είναι σε εξέλιξη διαδικασία εξυγίανσης με την είσοδο νέου επενδυτή. Το καζίνο στη Σύρο ανακαινίζεται και είναι από τα λίγα χωρίς χρέη. Μικρή επισκεψιμότητα καταγράφουν τα καζίνο σε Φλώρινα και Πόρτο Καρράς.

Η νέα τάση για τα επίγεια καζίνο σε όλον τον κόσμο

Tα επίγεια καζίνο σε όλον τον κόσμο όμως βρίσκονται σε μια νέα εποχή. Από τους παραδοσιακούς χώρους τυχερών παιχνιδιών εξελίσσονται πλέον σε ολοκληρωμένα θέρετρα (Ιntegrated Resorts) που φιλοδοξούν να προσφέρουν εμπειρίες πολύ πέρα από το παιχνίδι, όπως διασκέδαση, φιλοξενία, συνέδρια, γαστρονομία και ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών.

Στα Integrated Resorts το παιχνίδι είναι ένα μόνο κομμάτι της συνολικής εμπειρίας. Στις ΗΠΑ Ιntegrated Resorts υπάρχουν κυρίως στο Λας Βέγκας, στην Ευρώπη στο Μόντε Κάρλο και στην Ασία στο Μακάο, τη Σιγκαπούρη και τις Φιλιππίνες.



Η Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά στη διεθνή στροφή με δύο σημαντικές επενδύσεις: Η πρώτη με το Hard Rock Hotel & Casino Athens στο Ελληνικό με κόστος επένδυσης 1 δισ. ευρώ που αναμένεται να λειτουργήσει το 2027. Η επένδυση θα προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της Αθήνας. Μέτοχοι είναι η Hard Rock και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η δεύτερη επένδυση είναι το project Voria με συνολικό κόστος 300 εκατ. ευρώ που θα μεταφέρει το ιστορικό καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, όπου εκτός από το καζίνο θα λειτουργεί ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και χώροι εστίασης. Μέτοχοι είναι ο όμιλος Λασκαρίδη, ο όμιλος Κόκκαλη και το ελληνικό δημόσιο.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η πράσινη μετάβαση δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα καζίνο και τα Integrated Resorts. Οι νέες εγκαταστάσεις δίνουν έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, στον οικολογικό σχεδιασμό και στη χρήση έξυπνων συστημάτων για καλύτερη διαχείριση. Στις άδειες καζίνο που είχαν δοθεί στην Ελλάδα υπήρχαν στη σύμβαση και υποχρεωτικές επενδύσεις για ξενοδοχεία δίπλα στα καζίνο, όπως και για χώρους εστίασης, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι επιχειρηματίες έχουν συμμορφωθεί με το γράμμα του νόμου.