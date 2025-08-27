Στεγαστικό: «Παγώνει» το ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το 2026

Ο ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές δεν θα ισχύσει ούτε του χρόνου, για την ακρίβεια ως το τέλος του 2026, όπως αναμένεται να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πάρθηκε στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση για την ανάκαμψη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και εν τέλει της επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος,

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ αφορά σε όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί (από το 2006 και μετά) και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Με τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος και το 2026, οι συναλλαγές για νεόδμητα ακίνητα θα συνεχίσουν να φορολογούνται αποκλειστικά με τον φόρο μεταβίβασης 3%.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 έχει ανασταλεί και η επιβολή του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων, ο οποίος ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης.

Το όφελος για τον αγοραστή από το «πάγωμα» του ΦΠΑ είναι σημαντικό, καθώς για κάθε 100.000 αξίας ακινήτου εξοικονομεί 24.000 ευρώ. Για παράδειγμα: Για ένα διαμέρισμα αξίας 250.000 ευρώ, ο ΦΠΑ θα έφτανε τις 60.000 ευρώ, ενώ ο φόρος μεταβίβασης διαμορφώνεται μόλις σε 7.500 ευρώ.

Το όφελος φθάνει τις 52.500 ευρώ, μέγεθος που εν πολλοίς κρίνει και τη συνολική έκβαση της συναλλαγής. Για μια κατοικία αξίας 300.000 ευρώ, το κόστος αγοράς με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στα 372.000 ευρώ. Με την αναστολή του ΦΠΑ η τιμή του ίδιου ακινήτου πέφτει στα 309.000 ευρώ, αφού επιβάλλεται μόνο φόρος μεταβίβασης 3%, και έτσι ο αγοραστής πληρώνει 63.000 ευρώ λιγότερα.