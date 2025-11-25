Γερμανία: Στασιμότητα για την οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2025

Η γερμανική οικονομία έμεινε στάσιμη το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την προκαταρκτική της εκτίμηση, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι αδύναμες εξαγωγές είχαν αποθαρρυντική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα το 3ο τρίμηνο», δήλωσε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Destatis.

Η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, η τελική καταναλωτική δαπάνη παρέμεινε στάσιμη το τρίτο τρίμηνο του 2025, με αποκλίνουσες τάσεις να καταγράφονται στην τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και της κυβέρνησης.

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2023, εν μέρει επειδή τα νοικοκυριά ξόδεψαν λιγότερα σε υπηρεσίες εστίασης, ποτών και διαμονής.

Αντίθετα, η τελική καταναλωτική δαπάνη της κυβέρνησης αυξήθηκε ξανά, σημειώνοντας άνοδο 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η γερμανική οικονομία αυξήθηκε κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο.