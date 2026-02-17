Στα 74,5 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο ελληνικό λιανεμπόριο το 2025

Σε άνω των 74,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις του ελληνικού λιανεμπορίου κατά το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το έτος 2025 ανήλθε σε 74.850.414 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με το έτος 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 73.367.747 χιλιάδες ευρώ.

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2025 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,3%)

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,4%)

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (10,5%)

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,0%)

και οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (26,7%)

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (11,5%)

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (11,3%)

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα (6,7%)

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (5,1%)

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 856.743 χιλιάδες ευρώ.

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 157.474 χιλιάδες ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στην αξία του κύκλου εργασιών σε απόλυτα μεγέθη το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 365.914 χιλιάδες ευρώ.

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 108.576 χιλιάδες ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,4%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 1,9%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 2,8%.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,4%.

Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,6%.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 3,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 είναι: