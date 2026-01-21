Στα 11 δισ. ευρώ έφτασαν οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα - Μεγάλη άνοδος στο 11μηνο του 2025

Σημαντική άνοδο στις άμεσες ξένες επενδύσεις από το εξωτερικό εμφάνισε η Ελλάδα για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2025, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 11 δισ. ευρώ καθαρών ροών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδας, για το 11μηνο του 2025 στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 11 δισεκ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το αντίστοιχο διάστημα του 2024 το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων διαμορφώθηκε κοντά στα 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, οι ροές έφτασαν στα 4,8 δισ. ευρώ που ενίσχυσαν το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων οφείλεται στην ανταλλαγής μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals A.E., τον Αύγουστο του 2025.

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2025, που σημειώθηκαν καθαρές ροές 1,7 δισ. ευρώ, σημαντική ήταν η συναλλαγή που σχετίζεται με την εξαγορά της Bally’s International Interactive (HΠΑ) από τον όμιλο Intalot.

Οι επιδόσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν σημαντικές για τη μείωση του στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 11μηνο του 2025, το οποίο μειώθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 10,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είπε χθες, κατά την παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του 2025, ότι τον περασμένο χρόνο σημειώθηκαν τέσσερα ιστορικά ρεκόρ, το ένα εκ των οποίων ήταν οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Συνολικά για τις επενδύσεις του 2025, η κυβέρνηση στον Προϋπολογισμό του 2026 εκτιμούσε αύξησή τους κατά 5,7%, ενώ για το 2026 προβλέπει επιτάχυνσή τους στο 10,2%. Βασικός μοχλός θα είναι οι δημόσιες επενδύσεις, για τις οποίες προβλέπεται ότι θα αυξηθούν στα 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Τα 7,2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.