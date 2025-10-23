Στ. Παπασταύρου: Πριν τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης

«Το 60% του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρσι», ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Τρέχουμε να βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα προσδιορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση και τις βαθμοημέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης, θα βγει πολύ νωρίτερα από πέρσι, θα βγει μέχρι το τέλος του μήνα. Αφορά περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας.

Το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρσι. Σε δέκα ημέρες το πολύ ο πολίτης θα ξέρει με ποιο τρόπο και πόσα χρήματα θα λάβει.

Είναι πολύ σημαντικό πριν μπει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δώσει», τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.