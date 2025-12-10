Στ. Παπασταύρου για ΑΔΜΗΕ: Ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης δεν θα επιτρέψει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία και τον έλεγχο ένας ιδιώτης

«Φέρνουμε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με το οποίο συμβάλλουμε στον στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μέσω της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε οποιαδήποτε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας ή στην απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ελληνικής βιομηχανίας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος αναφερόμενος στο πλαίσιο για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαίωσε τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, «η οποία έχει δοκιμαστεί σε άλλες χώρες, δεκαετίες τώρα», θα προχωρήσει με όρους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας.

Αυτή η τεχνολογία, είπε ο κ. Παπασταύρου, «ουσιαστικά μας βάζει σε μια πρωτοπορία μικρής ομάδας ευρωπαϊκών χωρών που έχουν υιοθετήσει αυτές τις τεχνολογίες αιχμής, και με τρόπο που οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν συμμετοχή και ωφέλεια, με το ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ και με ένα σύστημα εποπτείας και ελέγχου ώστε να τηρούνται όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες και η τοπική κοινωνία να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής».

«Είναι πολύ σημαντικό, με την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας να μην χαθούν θέσεις εργασίας αλλά είναι εξίσου σημαντικό η τοπική κοινωνία να αισθάνεται ασφαλής ότι αυτή η μεταφορά δεν θα οδηγήσει σε υστέρηση ή σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ.

«Ήμουν στην Αμερική. Μπορώ να σας πω ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού και τα επιτεύγματα αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα το πενταετές ή το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας διαπραγματευόταν χαμηλότερα από το αμερικανικό πενταετές ή δεκαετές ομόλογο, συνιστά μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία η οποία ήρθε με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, την προηγούμενη δεκαετία, και μάλιστα η αναγνώριση αυτή έχει και διακομματικό πρόσημο, γιατί στη Γερουσία συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους της Βουλής και από το ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό κόμμα», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σημείωσε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ένα παράδειγμα χώρας που προχώρησε στις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν.

«Το μεγάλο στοίχημα, το δικό μας, είναι η συνολική προκοπή να οδηγεί και σε ατομική ευημερία για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συζητάμε πολύ πως η ενέργεια έχει αποκτήσει μια δυναμική, πέρα από την οικονομική, την περιβαλλοντική και γεωπολιτική διάσταση, είπε επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσέθεσε: «Η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια, μια συνολική πρόοδο, αν σκεφτούμε ότι το 2005 είχαμε πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας από τον λιγνίτη και τώρα αυτό είναι κάτω από το 9% και αντίστοιχα οι ΑΠΕ συμβάλλουν πάνω από το 50%. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός μετασχηματισμός, τον οποίο πιστώνεται η πατρίδα μας και η ελληνική κοινωνία. Συγχρόνως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε και το 2011, με τον νόμο Μανιάτη, και με την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, και προχώρησε σε ένα βαθμό και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019».

Η Νέα Δημοκρατία, ανέφερε, πιστεύει ότι είναι εθνική υποχρέωση να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων. «Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας φυσικός πλούτος που πρέπει να δούμε αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμος, αν αυτό μπορεί να φέρει αύξηση δημοσίων εσόδων. Η πολιτική τής ανάπτυξης, της αύξησης των νέων υδρογονανθράκων ενισχύει γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά τη χώρα μας», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Ο ΑΔΜΗΕ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα και στο ενδεχόμενο να μπουν νέοι επενδυτές στον ΑΔΜΗΕ. «Αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ξαφνική στροφή της κυβέρνησης στην ενεργειακή της πολιτική, μια αλλαγή η οποία δεν συζητήθηκε σε κανένα δημόσιο περιβάλλον, ούτε στο υπουργικό συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο. Απλά ανακοινώθηκαν κάποιες συμφωνίες οι οποίες σημαίνουν ουσιαστικά και την αλλαγή στρατηγικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακοίνωση σχετικά με το λιμάνι της Ελευσίνας. Δεν είναι σωστό ξαφνικά να ανακοινώνονται διακρατικές συμφωνίες και πολύ σημαντικές και στρατηγικές αποφάσεις, υπό το βλέμμα της Αμερικανίδας πρέσβειρας, γιατί είμαστε κυρίαρχο κράτος, έχουμε δικές μας προτεραιότητες και υπάρχουν θεσμοί μέσα στους οποίες πρέπει να συζητείται μια τέτοια μεγάλη αλλαγή της ενεργειακής μας πολιτικής», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Είπε επίσης ότι αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης υπάρχει και σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ. «Έχω μπροστά μου ρεπορτάζ έγκριτης εφημερίδας, όπου ουσιαστικά, ανακοινώνεται ότι μεταβάλλεται η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ έτσι ώστε να αναλάβει το 51% μια αμερικανική εταιρεία και εμφανίζεται ότι το ενδιαφέρον είναι στη Black Rock», είπε ο κ. Παρασύρης και προσέθεσε: «εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε κατά του να μπει η Black Rock ή κάποιος ιδιώτης. Είμαστε κατά του να δοθεί το 51% μιας εταιρείας που έχει κρίσιμης εθνικής σημασίας υποδομές, να δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Όποια εταιρεία και αν είναι αυτή. Είμαστε κατά του να υπερβεί ιδιώτης το 51% στη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ».

«Πρόθεση να δοθεί ο πλήρης έλεγχος 51% σε έναν ιδιώτη ο οποίος θα έχει την εταιρεία δεν υπάρχει», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην απάντησή του και σημείωσε: «Δεν υπάρχει σε κανέναν σχεδιασμό της κυβέρνησης να δοθεί σε ιδιώτη το 51% του ΑΔΜΗΕ. Είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή. Υπάρχει ιδιώτης που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Μπορούμε να συζητήσουμε πιθανές συμμετοχές ιδιωτών, αλλά η πλειοψηφία σε ιδιώτη δεν υπάρχει στον σχεδιασμό».