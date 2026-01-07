Στ. Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

«Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και η διασύνδεση της παραγωγής του ερευνητικού έργου, είτε από τα ερευνητικά κέντρα είτε από τα πανεπιστήμιά μας με την κοινωνία και την οικονομία, αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα, που τέθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με απτά αποτελέσματα, ήδη από το 2019 και μετά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους έχει οδηγήσει στη λειτουργία εκατοντάδων υπηρεσιών μέσω των νέων τεχνολογιών, διευκολύνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών».

Τα παραπάνω τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό CITY 106,1 της Θεσσαλονίκης.

«Παράλληλα» πρόσθεσε, «έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας που απαρτίζεται από πολλούς stakeholders, όπως ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, την αγορά και τη βιομηχανία, επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ενταχθεί στην καθημερινή ζωή. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα και αυτό είναι φανερό και μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε με εταιρείες νέων τεχνολογιών όπως η Google, η Open AI και η Mistral AI».

Αναφερόμενος στους στόχους για το 2026, ο κ. Καλαφάτης έκανε λόγο για τη δημιουργία αυτόνομου υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, χαρακτηρίζοντάς το «ως μια πραγματική μεταρρύθμιση με στόχο την ενοποίηση του χώρου της έρευνας αλλά και την καλύτερη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και τη βιομηχανία ώστε η γνώση που παράγεται να έχει απτά αποτελέσματα για την κοινωνία».

«Δεύτερος στόχος», όπως επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, «είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των ερευνητικών μας κέντρων. Ένα ευρύ πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προϋπολογισμού άνω των 370 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, που περιλαμβάνει νέες επενδύσεις που θα αυξήσουν τις αποδόσεις τους έπειτα από δεκαετίες απουσίας τέτοιων αποφάσεων». Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των καιρών για τα επόμενα 20-30 χρόνια. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα», πρόσθεσε, «είναι το νέο Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη AI Nucleus, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, που εγκαινιάσαμε μαζί με τον πρόεδρο πριν από λίγες ημέρες στο ΕΚΕΤΑ, το οποίο θα φιλοξενήσει περισσότερους από 100 επιστήμονες».

«Τρίτος στόχος», όπως είπε ο υφυπουργός, «είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς μέσα από μια σειρά συνεργασιών».

«Έχουμε ξεκινήσει πιλοτικά με το ΕΚΕΤΑ», επισήμανε, «το οποίο προγραμματίζει συνεργασίες σε πρώτη φάση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Παύλου Μελά και τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, με στόχο την επίλυση τοπικών προβλημάτων. Φέρνουμε έτσι την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών».

Αναφερόμενος στο όραμά του για τη Θεσσαλονίκη του 2030, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Χτίζεται βήμα-βήμα με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού με στόχο να μετεξελιχθεί σε κόμβο ανάπτυξης, καινοτομίας, παραγωγής νέας γνώσης και εξαγωγής τεχνολογίας» υπενθυμίζοντας ότι: «Η πόλη διαθέτει όλα τα εχέγγυα, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και κυρίως έμψυχο επιστημονικό δυναμικό με περισσότερους από εκατό χιλιάδες φοιτητές».

Μιλώντας για την εξέλιξη σημαντικών έργων της Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της Δυτικής Θεσσαλονίκης με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, τη δημιουργία του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο, το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, τα έργα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και την πρόοδο των εργασιών στο Μουσείο Ολοκαυτώματος.

«Η Θεσσαλονίκη του 2030 θα είναι μια πόλη σύγχρονη και θα μπορεί ν΄ ανταποκριθεί στον ρόλο που της επιτάσσει η ιστορία και το μέλλον της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης.