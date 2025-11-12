Στ. Καλαφάτης: Ελλάδα και Κύπρος μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην έρευνα και την καινοτομία

«Κινούμαστε προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που στηρίζεται περισσότερο στη γνώση, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εντάσσουμε την καινοτομία σε κάθε τομέα της οικονομίας: από τη βιομηχανία μέχρι τις υπηρεσίες», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης στο πλαίσιο του 3rd Greece Cyprus Summit και στη θεματική ενότητα: «Αναπτυξιακή ατζέντα, Επιχειρηματικότητα και Ευκαιρίες».

Και πρόσθεσε: «Οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν πλέον σε ένα περιβάλλον όπου η προστιθέμενη αξία θα παράγεται μέσω έρευνας και υψηλής τεχνολογίας, όχι μόνο μέσω παραδοσιακών μεθόδων. Για την οικονομία συνολικά, αυτό συνεπάγεται πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, νέες επενδύσεις σε τεχνολογικούς τομείς και καλύτερες, ποιοτικότερες θέσεις εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας.»

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο ίδιος πρόσθεσε: «Εν τέλει, ο μετασχηματισμός αυτός στοχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία παντού η οποία θα κάνει την Ελλάδα πιο ανθεκτική και δυναμική στη διεθνή αγορά. Το κράτος λειτουργεί ως καταλύτης σε αυτή τη μετάβαση, συνδέοντας τα ερευνητικά μας κέντρα και το παραγόμενο ερευνητικό προϊόν με τις ανάγκες της αγοράς, της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε η νέα γνώση να μετατρέπεται σε παραγωγική δύναμη».

Αναφερόμενος στην εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «αποτελεί τον "οδικό χάρτη" μας για αυτήν την μετάβαση. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε για να φέρουμε την έρευνα και την καινοτομία στο επίκεντρο της ανάπτυξης».

«Δεν θέλουμε έρευνα στα συρτάρια, θέλουμε έρευνα στην κοινωνία» επισήμανε ο κ. Καλαφάτης και πρόσθεσε ότι: «Ο ρόλος της είναι να θέτει σαφείς προτεραιότητες και στόχους: ποιους τομείς θεωρούμε στρατηγικούς για την Ελλάδα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, πώς θα συνδέσουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με την οικονομία».

«Η στρατηγική αυτή επικαιροποιείται συνεχώς, ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις, για παράδειγμα με την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση κα. Βασικός πυλώνας της είναι η σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Πάνω σ΄ αυτό ήδη υλοποιούνται προγράμματα και νέες εμβληματικές δράσεις που έχουν στόχο να αναπτύξουν τα οικοσυστήματα καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Με λίγα λόγια, η Εθνική Στρατηγική είναι παρούσα και ενεργή: μας παρέχει τη μεγάλη εικόνα και ταυτόχρονα επιβλέπει ότι τα βήματα που κάνουμε (νομοθετικά και χρηματοδοτικά) υπηρετούν το όραμα μιας Ελλάδας που πρωταγωνιστεί στην έρευνα και την καινοτομία» υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Οι δύο χώρες συνδέονται με πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς, κοινή γλώσσα και συχνά κοινές προκλήσεις. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην έρευνα και την καινοτομία», τόνισε αναφερόμενος στο κοινό πρόγραμμα που προκηρύχθηκε το 2024 από κοινού από το υπουργείο Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Κ.) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου για την χρηματοδότηση ερευνητικών συνεργασιών Ελλάδας-Κύπρου σε κοινά έργα και τομείς στρατηγικής σημασίας.

«Πρωτοβουλία που είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε να φέρει απτά αποτελέσματα» τόνισε ο υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι: «Μπορούμε να αξιοποιήσουμε προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, να υποβάλλουμε από κοινού προτάσεις σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το "Horizon Europe" ή άλλα προγράμματα. Ήδη, πολλές κοινοπραξίες περιλαμβάνουν εταίρους και από τις δύο χώρες, και θέλουμε να το ενθαρρύνουμε αυτό. Υπάρχει επίσης περιθώριο και στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των δύο χωρών», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.