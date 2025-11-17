«Σπίτι μου 2»: Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής στο πρόγραμμα

Νέα εισοδηματικά κριτήρια ισχύουν για όποιον θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», προκειμένου να αποκτήσει ένα ακίνητο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, για τους άγαμους το ποσό ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ, από 20.000 που ήταν έως σήμερα και στους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ.

Η προσαύξηση που δίνεται για κάθε παιδί είναι κατά 5.000 ευρώ ενώ μέχρι τώρα ήταν κατά 4.000 ευρώ.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ από 31.000 που ήταν έως τώρα, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, από το δεύτερο και μετά.

Παράλληλα, υπάρχει επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για την υπαγωγή κάποιου δικαιούχου στο πρόγραμμα και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Πλέον για την υπαγωγή, το χρονικό όριο είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 (έληγε στις 31/12/2025), ενώ για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης η προθεσμία είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 (από 30/06), όταν και ουσιαστική ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης.