Σούπερ μάρκετ: Στο +2,45% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Πιέσεις από τα φρέσκα τρόφιμα

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα συγκράτησης των τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο παραμένει μεν, αλλά υπό αυξανόμενες πιέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο δείκτης τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +2,45% τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,57% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, εξέλιξη που αποτυπώνει την εποχική επαναφορά αυξήσεων μετά την εορταστική περίοδο, αλλά και τις διεθνείς πιέσεις στο κόστος πρώτων υλών. Παράλληλα, το κυλιόμενο 12μηνο Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026 καταγράφει αύξηση 1,49%, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο 1,29% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο, αλλά σαφώς χαμηλότερο από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ βασίζεται στο σύνολο των πραγματικών μηνιαίων πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων και όχι σε δειγματοληψία, γεγονός που καθιστά τα αποτελέσματα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά για το οργανωμένο κανάλι τροφίμων, το οποίο πλέον αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την κατανάλωση βασικών αγαθών.

Μειώσεις σε καθαριστικά και παντοπωλείο, αλλά «βαρίδι» τα φρέσκα

Παρά τη συνολική άνοδο του δείκτη, σημαντικές κατηγορίες προϊόντων εξακολουθούν να κινούνται πτωτικά. Τον Ιανουάριο 2026 οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-4,26%), στις τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,13%), στα τρόφιμα παντοπωλείου (-1,99%), στα τυροκομικά (-1,68%) και στα είδη μιας χρήσης και οικιακά προϊόντα (-1,65%).

Η εικόνα αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό συνέχεια της τάσης που είχε καταγραφεί και τον Δεκέμβριο 2025, όταν τα απορρυπαντικά και τα τυροκομικά βρίσκονταν επίσης στις πρώτες θέσεις των μειώσεων. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται αφενός στην ομαλοποίηση της αγοράς μετά τις έντονες ανατιμήσεις της περιόδου 2022–2024 και αφετέρου στη μείωση τιμών παραγωγού σε επιμέρους κατηγορίες, κυρίως στο ξηρό παντοπωλείο. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία συνεχίζουν να αυξάνουν το μερίδιό τους, προσφέροντας φθηνότερες εναλλακτικές στους καταναλωτές.

Στον αντίποδα, οι αυξήσεις στα φρέσκα προϊόντα παραμένουν ο βασικός παράγοντας που «τραβά» τον δείκτη προς τα πάνω. Τα φρέσκα κρέατα κατέγραψαν άνοδο 13,18% σε ετήσια βάση, ελαφρώς χαμηλότερη από το +14,42% του Δεκεμβρίου, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν τη βαρύτερη εστία πληθωριστικών πιέσεων. Ακολουθούν τα είδη πρωινού και ροφήματα με αύξηση 10,07%, τα μπισκότα, οι σοκολάτες και τα ζαχαρώδη με 6,32%, τα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά με 5,90% και τα αλκοολούχα ποτά με 5,07%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι αυξήσεις στα κρέατα συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς εξελίξεις. Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου διεθνώς, ιδιαίτερα στο μοσχάρι, έχει οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις στις εισαγωγές, από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ελληνική αγορά. Παράλληλα, οι ασθένειες που έπληξαν μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, κυρίως στα αμνοερίφια, περιόρισαν την εγχώρια προσφορά, ενισχύοντας περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές.

Διεθνείς πρώτες ύλες και αντοχές των αλυσίδων

Ιδιαίτερο βάρος εξακολουθούν να έχουν και οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο τα γλυκά και τα ζαχαρώδη όσο και τα είδη πρωινού και τα ροφήματα. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω κυρίως των κλιματικών συνθηκών, ήταν εξαιρετικά υψηλές και μετακυλίονται σταδιακά στα τελικά προϊόντα, με χρονική υστέρηση.

Παρά τις πιέσεις αυτές, το οργανωμένο λιανεμπόριο εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλους κλάδους της αγοράς. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας, την υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων και την τεχνολογική τους ετοιμότητα για να απορροφούν μέρος των αυξήσεων. Η ταχύτερη ανανέωση αποθεμάτων επιτρέπει την ταχύτερη προσαρμογή στις μεταβολές του κόστους, ενώ η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ιδιωτικής ετικέτας λειτουργεί ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, ο Ιανουάριος σηματοδοτεί μια ήπια επιτάχυνση του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η γενική εικόνα συγκράτησης. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν οι διεθνείς εξελίξεις στις πρώτες ύλες και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις ή αν οι μηχανισμοί της οργανωμένης λιανικής θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε ελεγχόμενα επίπεδα.