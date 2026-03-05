Σκαρφαλώνει η τιμή της βενζίνης - Τα τρία σενάρια για τις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα

Σε ανοδική τροχιά έχουν εισέλθει εκ νέου οι τιμές ενέργειας διεθνώς, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες. Παράγοντες της ελληνικής αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι οι αυξήσεις θα αρχίσουν να περνούν σιγά - σιγά και στις αντλίες, προειδοποιώντας ότι έως το τέλος της εβδομάδας η τιμή της βενζίνης ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και το επίπεδο του 1,80 ευρώ το λίτρο.

Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την απότομη άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία μέσα σε λίγα 24ωρα κατέγραψε σημαντικό άλμα. Ενδεικτικά, στις 27 Φεβρουαρίου 2026 το Brent διαμορφωνόταν κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, για να φτάσει στις 2 Μαρτίου τα 77,6 δολάρια και να εκτιναχθεί την επόμενη ημέρα στα 83,5 δολάρια.

Η πορεία αυτή σηματοδοτεί μια νέα ανοδική φάση για την αγορά ενέργειας, καθώς το πετρέλαιο είχε κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, τον Δεκέμβριο του 2025 το Brent είχε υποχωρήσει στα 60,5 δολάρια, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου του ίδιου έτους κυμαινόταν γύρω στα 61 δολάρια.

Παράλληλα, έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, κυρίως λόγω της διακοπής παραγωγής LNG από το Κατάρ. Μετά από μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης μέσα στο 2025, οι τιμές εκτοξεύθηκαν εκ νέου στις αρχές Μαρτίου. Από περίπου 32 ευρώ ανά MWh στα τέλη Φεβρουαρίου, το φυσικό αέριο έφτασε μέσα σε λίγες ημέρες στα 44,5 ευρώ και στη συνέχεια στα 58 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλο το ενεργειακό σύστημα.

Τα τρία σενάρια για τις τιμές καυσίμων

Με βάση τις εκτιμήσεις στελεχών της ελληνικής αγοράς καυσίμων, η πορεία των τιμών στις αντλίες θα εξαρτηθεί κυρίως από το επίπεδο στο οποίο θα σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο το επόμενο διάστημα.

Σενάριο 1: Πετρέλαιο στα 80 δολάρια

Εάν η τιμή του Brent κινηθεί γύρω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου ως εξής:

Βενζίνη: 1,80 – 1,90 ευρώ/λίτρο

Diesel κίνησης: 1,60 – 1,70 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,20 – 1,30 ευρώ/λίτρο

Το σενάριο αυτό θεωρείται το πιθανότερο βραχυπρόθεσμα, με τις πρώτες αυξήσεις να εμφανίζονται ήδη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σενάριο 2: Πετρέλαιο στα 100 δολάρια

Εάν η ένταση στις αγορές ενέργειας συνεχιστεί και το πετρέλαιο κινηθεί προς τα 100 δολάρια, τότε οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά:

Βενζίνη: 2,10 – 2,20 ευρώ/λίτρο

Diesel κίνησης: 1,90 – 2,00 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,40 – 1,50 ευρώ/λίτρο

Σε αυτό το επίπεδο τιμών, οι επιπτώσεις θα αρχίσουν να μεταφέρονται πιο έντονα και στο κόστος μεταφορών και αγαθών.

Σενάριο 3: Ακραίο σενάριο στα 140 δολάρια

Σε περίπτωση έντονης γεωπολιτικής κλιμάκωσης και σοβαρής διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Σε ένα τέτοιο σενάριο:

Βενζίνη: 2,40 – 2,50 ευρώ/λίτρο

Diesel κίνησης: 2,20 – 2,30 ευρώ/λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,80 – 1,90 ευρώ/λίτρο

Τι σημαίνει για την ελληνική αγορά

Η Ελλάδα, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με πηγές της αγορά, ότι η αύξηση στο πετρέλαιο περνά σχετικά γρήγορα στις τιμές των καυσίμων, με καθυστέρηση λίγων ημερών.

Για την ώρα, οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στο ότι η βενζίνη θα πλησιάσει τα 1,80 ευρώ το λίτρο μέχρι την Παρασκευή, εφόσον οι διεθνείς τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Το αν η άνοδος θα σταματήσει εκεί ή θα εξελιχθεί σε νέα ενεργειακή πίεση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών αγορών και τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο των επόμενων εβδομάδων.