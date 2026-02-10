Σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση τεχνιτών επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης

Σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση φυσικών προσώπων που ασκούν βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης, έπειτα από πρόταση που κατέθεσαν τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή γνωστοποιήθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), με αφορμή την παρουσία του Α΄ αντιπροέδρου του, Ιωάννη Μάνου, στην εκδήλωση του Συνδέσμου Εμπόρων Υαλοπινάκων Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων (ΣΕΥΑΠΠ).

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Μάνος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τον τελευταίο χρόνο για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και την ανάγκη κατάρτισης σύγχρονων τεχνιτών, τονίζοντας ότι η πρόταση σχεδίου νόμου έχει ήδη τεθεί σε διαδικασία επεξεργασίας από το αρμόδιο υπουργείο. Σύμφωνα με το ΒΕΑ, στόχος της ρύθμισης είναι να θεσπιστεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο αδειοδότησης, με ενεργό ρόλο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα, η ασφάλεια και η επαγγελματική αναβάθμιση των τεχνικών επαγγελμάτων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τον βιοτεχνικό κόσμο, καθώς φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες στρεβλώσεις στην πιστοποίηση και την αναγνώριση δεξιοτήτων, αλλά και να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών σε κλάδους που αντιμετωπίζουν έντονη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.