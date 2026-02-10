Σχέδιο αναδιάταξης στα ΕΛΤΑ: Πώς «μεταφέρεται» η εξυπηρέτηση χωρίς να αλλάζει ο χάρτης των σημείων

Με στοχευμένες μεταφορές έργου και όχι με οριζόντια λουκέτα προχωρά το πλάνο αναδιάταξης του δικτύου των ΕΛΤΑ, όπως περιγράφεται από αρμόδιες πηγές του οικονομικού επιτελείου. Το σχέδιο, που «έτρεξε» τους τελευταίους μήνες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στηρίζεται σε χαρτογράφηση του δικτύου, ανάλυση αποστάσεων και αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών, με στόχο να αλλάξει ο τρόπος εξυπηρέτησης – όχι όμως και η συνολική παρουσία των ΕΛΤΑ στον χάρτη.

Η αναδιάταξη έρχεται μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχε ανακοινωθεί αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων με χαμηλή εμπορική δραστηριότητα, εξέλιξη που είχε οδηγήσει και στην παραίτηση του τότε CEO Γρηγόρη Σκλήκα. Αυτή τη φορά, όπως τονίζεται από την πλευρά του σχεδιασμού, το μοντέλο αλλάζει πλήρως: ενσωματώνει κοινωνικά κριτήρια, προβλέπει μεταβατικές περιόδους και εφαρμόζεται σταδιακά.

Η λογική του πλάνου: «μεταφορά» υπηρεσιών, όχι συρρίκνωση παρουσίας

Κεντρική ιδέα είναι ότι δεν «κλείνει» η εξυπηρέτηση σε μια περιοχή, αλλά μεταφέρεται σε κοντινό σημείο – είτε σε πρακτορείο συνεργάτη είτε σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης που ήδη λειτουργεί. Το επιχείρημα των επιτελών είναι πως τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σήμερα σε 985 σημεία πανελλαδικά και σε 985 σημεία θα παραμείνουν και μετά την τελική εφαρμογή του σχεδίου, με την ίδια συνολική γεωγραφική κάλυψη αλλά διαφορετική λειτουργική διάταξη.

Τα χρονικά βήματα: έναρξη 20 Φεβρουαρίου και συνέχεια τον Μάρτιο

Η εφαρμογή ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου με 11 καταστήματα στην περιφέρεια, ενώ τον Μάρτιο ακολουθεί δεύτερο – μεγαλύτερο – κύμα μεταβάσεων σε πράκτορες. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει, επίσης, ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα «τρέξει» σταδιακά και η διεύρυνση του μοντέλου Shop-in-Shop.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους πράκτορες σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις συνεργασίας αξιολογούνται ως προς επάρκεια, υποδομή και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ώστε τα νέα σημεία να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας των ΕΛΤΑ.

Μεταβατική περίοδος και οργανωμένη προετοιμασία

Το πλάνο προβλέπει πενθήμερη παράλληλη λειτουργία του παλιού και του νέου σημείου εξυπηρέτησης σε κάθε μετάβαση, ενώ προσωπικό των ΕΛΤΑ θα εκπαιδεύει τους νέους πράκτορες και θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη τις πρώτες ημέρες. Έχει προηγηθεί, όπως αναφέρεται, διάλογος με τοπικούς φορείς, έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων για τη νέα θέση εργασίας τους, αναρτήσεις ενημέρωσης στα καταστήματα και διανομή φυλλαδίων στους πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η διανομή στις περιοχές αυτές και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους ταχυδρόμους συνεχίζονται χωρίς αλλαγή στον ρυθμό και στη συχνότητα επισκέψεων.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η μεταφορά έργου από 150 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα είτε σε νέα πρακτορεία συνεργατών είτε σε υφιστάμενα κοντινά σημεία. «Δεν πρόκειται για οριζόντια παύση λειτουργίας καταστημάτων, αλλά για στοχευμένη αναδιάταξη του τρόπου εξυπηρέτησης», σημειώνουν στελέχη που παρακολουθούν την υλοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι τις βασικές κατευθύνσεις του πλάνου είχε παρουσιάσει στα μέσα Δεκεμβρίου στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης, περιγράφοντάς το ως παρέμβαση που στοχεύει στη βιωσιμότητα της εταιρείας, στη διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και στη διατήρηση παρουσίας των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025, το δίκτυο αριθμούσε 1.031 σημεία εξυπηρέτησης: 475 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ (Shop-in-Shop) και 155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier. Από 1ης Ιανουαρίου 2026, μετά την αναστολή 46 καταστημάτων σε περιοχές αστικής πυκνότητας (όπου υπήρχαν εναλλακτικά σημεία), το δίκτυο διαμορφώθηκε σε 985 σημεία: 429 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ (Shop-in-Shop) και 155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

Για κάθε περιοχή εξετάστηκαν, σύμφωνα με το πλάνο, η πραγματική απόσταση από εναλλακτικό σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, η ύπαρξη ΑΤΜ ή τραπεζικού ιδρύματος, ο όγκος συναλλαγών και τα κοινωνικά/γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, 17 καταστήματα εξαιρέθηκαν από το αρχικό πλάνο επειδή στην περιοχή τους δεν υπήρχε ΑΤΜ ή τραπεζική δομή.

Τα 11 πρώτα σημεία που μετασχηματίζονται από 20/02

Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται τα Αλιβέρι, Λεχαινά Ηλείας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Αρχάνες Ηρακλείου, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Σοφάδες Καρδίτσας, Νεάπολη Λακωνίας, Σκάλα Λακωνίας, Αλμυρός Μαγνησίας και Στυλίδα Φθιώτιδας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εξυπηρέτηση μεταφέρεται σε κοντινό πρακτορείο (ΕΛΤΑ ή/και ΕΛΤΑ Courier) με διευρυμένο ωράριο, με την πρόβλεψη ότι οι συναλλαγές Eurobank δεν θα πραγματοποιούνται από τα συγκεκριμένα πρακτορεία, αλλά θα εξυπηρετούνται από τραπεζικά καταστήματα/ΑΤΜ της περιοχής, ενώ σε κάθε περιοχή προβλέπεται και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για κάλυψη πρόσθετων αναγκών.

Τι είναι το Shop-in-Shop και γιατί επεκτείνεται

Το Shop-in-Shop αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, βασικό εργαλείο του νέου μοντέλου: ταχυδρομικές υπηρεσίες ενσωματώνονται μέσα σε καταστήματα της γειτονιάς που ήδη λειτουργούν (όπως σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία τύπου και άλλα σημεία καθημερινής εξυπηρέτησης), με εμφανή σήμανση ΕΛΤΑ. Το μοντέλο λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε αστικές, ημιαστικές και απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και, όπως σημειώνεται, με διευρυμένο ωράριο για τους πολίτες.