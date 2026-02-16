Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται να επισπεύσουν τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ, προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με έναν πιθανό ακροδεξιό πρόεδρο της Γαλλίας μετά τις εκλογές του 2027.

Η θητεία της Λαγκάρντ ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027 και βάσει της συνήθους πρακτικής η απόφαση για τον διάδοχό της στο τιμόνι της ΕΚΤ θα λαμβανόταν το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, η άνοδος της γαλλικής ακροδεξιάς και τα υψηλά ποσοστά που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις η Μαρίν Λεπέν και ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά ενόψει των προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027, ενδέχεται να ανατρέψουν τον συνήθη σχεδιασμό.

Το «μάθημα» από τη Γαλλία

Αφορμή για τις σχετικές συζητήσεις για την επιλογή του νέου επικεφαλής της ΕΚΤ, σύμφωνα με το Bloomberg, αποτέλεσε η αιφνίδια παραίτηση του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau. Η πρόωρη αποχώρησή του σημαίνει ότι ο αντικαταστάτης του θα επιλεγεί από τον νυν πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της επίσπευσης της επιλογής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως σημειώνεται σε κύκλους της ευρωζώνης, «είναι ευκολότερο να ληφθούν αποφάσεις με τον Μακρόν παρά με μια ενδεχόμενη προεδρία Λεπέν ή Μπαρντελά, οι οποίοι έχουν διατυπώσει διαφορετικές απόψεις για τον ρόλο της ΕΚΤ».

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την επιλογή προέδρου της ΕΚΤ. Η συμφωνία για την ανάθεση του ρόλου στη Λαγκάρντ το 2019 εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο «πακέτο» κατανομής κορυφαίων ευρωπαϊκών θέσεων, τέσσερις μήνες πριν αναλάβει καθήκοντα. Αντίστοιχα είχε συμβεί και με τον προκάτοχό της, Μάριο Ντράγκι.

Σήμερα, στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους συζητείται το ενδεχόμενο μιας συνδυαστικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα πόστα.

Οι πιθανοί διάδοχοι της Λαγκάρντ

Μεταξύ οικονομολόγων, ο διοικητής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Klaas Knot θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων συγκαταλέγονται επίσης ο πρόεδρος της Bundesbank, Νάγκελ, καθώς και ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Pablo Hernandez de Cos από την Ισπανία.

Μια πρόωρη συμφωνία θα μπορούσε να εξισορροπήσει τις εθνικές φιλοδοξίες -ιδίως αν η Γαλλία επιδιώξει ρόλο-κλειδί, όπως τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ - καθησυχάζοντας παράλληλα χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία ότι θα διατηρήσουν επιρροή στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.