Σε υψηλό 6 μηνών το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα για τον Φεβρουάριο

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών «σκαρφάλωσε» ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα κατά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 107,7 μονάδες έναντι 105,4 μονάδων τον Ιανουάριο, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο από τον Αύγουστο του 2025 (109,7 μονάδες).

Ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση στην Ελλάδα ενισχύθηκε σημαντικά σε μηνιαίο επίπεδο, φτάνοντας τις 118,8 μονάδες έναντι 111,7 μονάδων τον Ιανουάριο. Πρόκειται για την καλύτερη επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Ο δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας επιδεινώθηκε, ανερχόμενος στις -2,4 μονάδες έναντι -0,9 μονάδων τον Ιανουάριο.

Ανά οικονομικό κλάδο, ξεχώρισε η άνοδος που εμφάνισε ο κλάδος των κατασκευών (στις 30,2 μονάδες από 21 μονάδες τον Φεβρουάριο).