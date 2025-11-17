Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για το λαθραίο αλκοόλ

Νέο ψηφιακό οπλοστάσιο και επιχειρήσεις – «Μαϊμού» σε μπαρ και κάβες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχειρησιακή εκστρατεία της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθραίου αλκοόλ, ενός φαινομένου που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, πλήττοντας τα δημόσια έσοδα αλλά κυρίως τη δημόσια υγεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 9.596 έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν 691 παραβάσεις, δηλαδή σχεδόν μια στις 10 επιχειρήσεις, ενώ μόνο πέρυσι είχαν καταγραφεί 227 υποθέσεις κατασχέσεων. Οι ποσότητες που έχουν δεσμευθεί είναι ενδεικτικές της έκτασης του προβλήματος: 38.674 λίτρα τσίπουρου και τσικουδιάς, εκατοντάδες λίτρα κρασιού και λικέρ, ακόμη και ποσότητες μπύρας και αλκοολούχων υψηλού βαθμού που προορίζονταν για παράνομη διακίνηση.

Τα πρόσφατα ευρήματα των μικτών συνεργείων ελέγχου δείχνουν ότι η παράνομη αγορά δεν περιορίζεται σε μικρές, διάσπαρτες ποσότητες. Σε μία περίπτωση εντοπίστηκε ολόκληρη εγκατάσταση με χιλιάδες κενές φιάλες, πώματα, ετικέτες και αυτοσχέδιο καζάνι απόσταξης. Σε άλλη, οι ελεγκτές βρέθηκαν μπροστά σε πλήρες παράνομο αποστακτήριο με 7,5 τόνους προϊόντος έτοιμου προς διάθεση.

Παράλληλα, οι έλεγχοι αποκάλυψαν μπαρ που σερβίρουν ποτά χωρίς αριθμούς παρτίδας, αλλά και νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσαν κυριολεκτικά ως «εμφιαλωτήρια», γεμίζοντας φιάλες με άγνωστης προέλευσης προϊόν.

Το νέο ψηφιακό οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ένα νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας, το Μητρώο Ελέγχου Αλκοόλ, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο παρακολούθησης της παραγωγής και της διακίνησης.

Κάθε φιάλη θα αποκτά μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα, επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο της πορείας της από τον παραγωγό έως το τραπέζι του καταναλωτή. Παράλληλα, το σύστημα θα συνδέεται με τις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και των Υγειονομικών Υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεσο διασταυρωτικό έλεγχο.

Στην καρδιά του μηχανισμού βρίσκονται αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και υποδεικνύουν τα σημεία όπου εντοπίζονται ενδείξεις παραβατικότητας, επιτρέποντας στοχευμένες επιχειρήσεις αντί για τυφλούς ελέγχους.

Έλεγχοι σε μπαρ, κλαμπ και κάβες – «Πυρετός το σαββατόβραδο»

Τα συνεργεία της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν πλέον νυχτερινούς ελέγχους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «πυρετός το Σαββατόβραδο». Η απογραφή τραπεζιών και φιαλών, η διασταύρωση αποδείξεων, POS και myDATA σε πραγματικό χρόνο, καθώς και οι έλεγχοι στις κάβες έχουν αναχθεί σε βασικά εργαλεία της καταστολής.

Πρόκειται για σημεία όπου συχνά καταλήγουν οι παράνομες παρτίδες, πριν διοχετευθούν στη λιανική ή στη νυχτερινή διασκέδαση, υπονομεύοντας την αλυσίδα νόμιμης παραγωγής και θέτοντας σε κίνδυνο τους καταναλωτές.

Με την πλήρη εφαρμογή του ψηφιακού μητρώου, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης από το πρώτο στάδιο της παραγωγής μέχρι τη στιγμή που το προϊόν φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Η διασύνδεση με αποσταγματοποιούς, παραγωγούς και εισαγωγείς θα επιτρέψει τον έλεγχο ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στελέχη της Αρχής εκτιμούν ότι το νέο πλαίσιο, σε συνδυασμό με την ένταση των επιτόπιων ελέγχων, μπορεί να περιορίσει δραστικά το παράνομο εμπόριο αλκοόλ, το οποίο στερεί κάθε χρόνο σημαντικά έσοδα από το Δημόσιο και παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία λόγω ακατάλληλων ή επικίνδυνων ουσιών.