«Σαφάρι» κατά του παράνομου τζόγου – Σφράγισμα λεσχών, μπλόκο σε sites και αυστηρότερο πλαίσιο για Internet cafe

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει προσλάβει ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα, με χιλιάδες μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες και «κρυφές» λέσχες να λειτουργούν είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία. Η πρόσβαση παραμένει εύκολη, ακόμη και για ανηλίκους, σε ένα περιβάλλον χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή μελέτη που παρουσίασε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ένα στα τρία παιδιά ηλικίας 16 ετών έχει παίξει παράνομα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει το εύρος του προβλήματος και την αδυναμία του υφιστάμενου πλαισίου να αποτρέψει τη διείσδυση παράνομων πλατφορμών σε νεαρές ηλικίες.

Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει το νέο νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Το νέο πλαίσιο: Aυστηρότερες ποινές και άμεσες παρεμβάσεις

Το σχέδιο προβλέπει συνολική αυστηροποίηση του πλαισίου, τόσο για τα παράνομα διαδικτυακά δίκτυα όσο και για τους φυσικούς χώρους διεξαγωγής παράνομων παιγνίων. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι «γκρίζες ζώνες» που επιτρέπουν τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων παρόχων.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:

Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα καταστημάτων όπου διαπιστώνεται παράνομη δραστηριότητα, καθώς και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους δήμους.

Αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας σε Internet cafe, που συχνά λειτουργούν ως βιτρίνα για παράνομο στοιχηματισμό.

Ενίσχυση των ποινικών κυρώσεων για διοργανωτές και διαχειριστές.

Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν ελέγχους ή αρνούνται τη συνεργασία με τις αρχές.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι να πλήξει τη δραστηριότητα «στη ρίζα της», περιορίζοντας τόσο την προσφορά όσο και τη διευκόλυνση πρόσβασης.

Πολύπλοκα δίκτυα και τεχνολογικά εργαλεία

Η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα σύνθετη. Οι παράνομοι πάροχοι αξιοποιούν προηγμένα τεχνολογικά μέσα, όπως ιστοσελίδες με ζωντανή μετάδοση (live streaming), συστήματα άμεσων πληρωμών (instant pay), επιθετικές προσφορές εγγραφής και μηχανισμούς αυτόματης αντικατάστασης ιστοσελίδων όταν αυτές μπλοκάρονται.

Το αποτέλεσμα είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καλούνται να κυνηγούν «κινούμενους στόχους». Η τεχνολογία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του φαινομένου, ενισχύοντας τη δυσκολία εντοπισμού και διακοπής της παράνομης δραστηριότητας.

Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2024 είναι ενδεικτικά: περίπου 800.000 πολίτες φέρονται να συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένα sites, παράνομες λέσχες ή καζίνο. Ο συνολικός κύκλος συναλλαγών εκτιμάται σε 1,67 δισ. ευρώ, με απώλεια φορολογικών εσόδων που προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παικτών. Το 52,2% είναι έως 44 ετών, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα 18–34 ετών. Δεδομένου ότι η νόμιμη συμμετοχή σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια επιτρέπεται από τα 21 έτη και άνω, αρκετοί νέοι στρέφονται σε παράνομες πλατφόρμες ή χρησιμοποιούν στοιχεία τρίτων προσώπων για να παρακάμψουν τη νομοθεσία.

Η ΕΕΕΠ διατηρεί ήδη «μαύρη λίστα» που περιλαμβάνει σχεδόν 11.000 παράνομους ιστοτόπους, ενώ συνεργάζεται με τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, καθώς και με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για την καταστολή του φαινομένου.