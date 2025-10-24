Σ. Αναγνωστόπουλος: Από τους 2.180 κωδικούς, οι 1.074 είναι σε τρόφιμα - Μειώσεις τιμών για πραγματικές ανάγκες

Το θέμα της μείωσης των τιμών σε κάποια προϊόντα κλήθηκε να σχολιάσει μιλώντας στο ραδιόφωνο ΕΡΤnews ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Από τους 2.180 κωδικούς, οι 1.074 είναι σε τρόφιμα, δηλαδή οι μισοί (…). Για λίγους λοιπόν, κωδικούς, οι οποίοι μπορεί να μην ταιριάζουν στο αφήγημα του καθενός, (παραβλέπουμε όλους τους υπόλοιπους), οι οποίοι είναι πάρα πολύ βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Και ξαναλέω τι προϊόντα είναι αυτά:

Είναι αλεύρι, αλλαντικά, αναψυκτικά, απορρυπαντικά καθαριστικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, επιδόρπια, γλυκά, σοκολάτες, διάφορα τρόφιμα, ότι μπορείτε να φανταστείτε, είδη πρωϊνού και δημητριακά, είδη προσωπικής υγιεινής, είτε δηλαδή προϊόντα τα οποία είναι σαμπουάν, οδοντόκρεμες, έλαια, λίπη, μαργαρίνες, ζυμαρικά, όσπρια,

κατεψυγμένα τρόφιμα, αρτοποιήματα, πάνες μωρών και ενηλίκων που είναι γενικώς σχετικά ακριβά προϊόντα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ρύζι, ντοματοπολτός, τυριά, χαρτικά, χυμούς, πάρα πολλά δηλαδή προϊόντα, είτε τρόφιμα, είτε μη τρόφιμα τα οποία αθροίζουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό κωδικών, πολύ μεγαλύτερο από αυτόν για τον οποίον υπήρχε η αρχική προσδοκία. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο υπάρχει αυτό στο οποίο αναφέρεστε».

Και συμπλήρωσε: «Εκτός από δυο με τρεις κωδικούς που ενδεχομένως μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιους, έχουν μειωθεί και στα αναψυκτικά, στα απορρυπαντικά, στα γάλατα, στα γιαούρτια, στα βούτυρα, στα λάδια, στα τυριά, στα χαρτικά, στο ρύζι, στα όσπρια. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν είδα κανέναν από αυτούς να τονίζει αυτή την εικόνα.

Επειδή όμως, η δική μας δουλειά και η δική σας δουλειά είναι να ενημερώνουμε πρωτίστως τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, διότι γι’ αυτούς γίνονται όλα αυτά, πρέπει να τους ενημερώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές μειώσεις τιμών, ότι θα πρέπει να παρακολουθούν τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ για να γλιτώσουν χρήματα. Για κάποιους οι οποίοι δημοσιολογούν, μπορεί τα χρήματα αυτά να είναι ασήμαντα. Το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες στη ζωή.

Γι’ αυτούς όμως, που έχουν πραγματικές ανάγκες, αυτή είναι μία ανακούφιση. Μικρή αλλά σημαντική ανακούφιση. Οπότε είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει προχωρήσει και είναι σημαντική (…)».