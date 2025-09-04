Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή €5,3 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγκεντρώσει μεταξύ 8 και 9 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026 και να αποπληρώσει περισσότερα δάνεια διάσωσης τον Δεκέμβριο, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς η οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικές πηγές.

Το ποσό, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, είναι σύμφωνο με τον δανεισμό των τελευταίων ετών και σηματοδοτεί περαιτέρω ανάκαμψη από την κρίση του 2009-2018, όταν η Ελλάδα έλαβε περίπου 280 δισ. ευρώ σε προγράμματα διάσωσης, σε αντάλλαγμα για χρόνια λιτότητας.

«Θα δανειστούμε 8-9 δισ. ευρώ από τις αγορές τον επόμενο χρόνο, όσο και φέτος», δήλωσε ένας αξιωματούχος, ενώ δεύτερος επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα αντλήσει έως και 9 δισ. ευρώ.

Ο πρώτος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης του 2010 στους ομολόγους της στην ευρωζώνη τον Δεκέμβριο. «Θέλουμε να μειώσουμε το χρέος πιο γρήγορα και θα χρησιμοποιήσουμε μέρος των ταμειακών μας αποθεμάτων», δήλωσαν.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, το χρέος της έχει μειωθεί κατά περίπου 50 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 και ανέρχεται στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024, με περαιτέρω μείωση αναμενόμενη φέτος.

Η οικονομία, που στηρίζεται στον τουρισμό, πλησιάζει τα προ κρίσης μεγέθη, με ανάπτυξη 2,3% φέτος από 2,2% το 2024, υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% του ΑΕΠ.

Η χώρα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου προγράμματος διάσωσης έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί σημαντικά από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 και είναι πλέον χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας.

Τα ταμειακά αποθέματα της Ελλάδας ανέρχονται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, επαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες δανεισμού για τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς νέο δανεισμό από τις αγορές ομολόγων.