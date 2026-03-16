Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,994 δισ. ευρώ καταγράφηκε το α' δίμηνο εφέτος

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,994 δισ. ευρώ καταγράφηκε στον Προϋπολογισμό το α' δίμηνο εφέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,802 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 126 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 591 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα του Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α' 229).

Ειδικότερα:

Ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο ελληνικό δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο ελληνικό δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,990 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11,856 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 11,550 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης είσπραξης, κατά 204 εκατ. ευρώ, των φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,468 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,168 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο (835 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τον Φεβρουάριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,851 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,738 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ από τον στόχο (676 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 129 εκατ. ευρώ από τον στόχο (705 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν στα 11,088 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,122 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (12,211 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 54 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των πληρωμών για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 126 εκατ. ευρώ και για λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις κατά 200 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 875 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 906 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 464 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς δεσμεύουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.