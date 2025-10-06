Προϋπολογισμός 2026: Το πακέτο ελαφρύνσεων - Ποιοι κερδίζουν και τι αλλάζει στη φορολογία

Ένα πακέτο παρεμβάσεων που στοχεύει κατευθείαν στο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων «κουμπώνει» στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026.

Στον πυρήνα του βρίσκονται η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας, η ελάφρυνση ιδιοκτητών και ενοικιαστών, αυξήσεις σε συντάξεις και ειδικά μισθολόγια, καθώς και στοχευμένα κίνητρα για επενδύσεις. Το πακέτο ενσωματώνει τα μέτρα της ΔΕΘ (περ. 1,76 δισ.) και ξεδιπλώνεται από 1/1/2026.

Τι σημαίνει για το «πορτοφόλι» των πολιτών

Μισθωτοί & μεσαία τάξη: Μείωση των συντελεστών στη ζώνη 10–40 χιλ. ευρώ, νέος συντελεστής 39% για 40–60 χιλ. ευρώ. Πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά – μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για πολύτεκνους.

Μείωση των συντελεστών στη ζώνη 10–40 χιλ. ευρώ, νέος συντελεστής 39% για 40–60 χιλ. ευρώ. Πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά – μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για πολύτεκνους. Νέοι: Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για έως 25 ετών και 9% στη ζώνη 10–20 χιλ. για 26–30 ετών.

Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για έως 25 ετών και 9% στη ζώνη 10–20 χιλ. για 26–30 ετών. Συνταξιούχοι: Ετήσια αύξηση βάσει ΑΕΠ & πληθωρισμού και, από το 2026, το 50% της αύξησης δεν “τρώγεται” από την προσωπική διαφορά. Από το 2027, ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Παραμένει το ετήσιο 250€ Νοεμβρίου υπό εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια.

Ετήσια αύξηση βάσει ΑΕΠ & πληθωρισμού και, από το 2026, το 50% της αύξησης δεν “τρώγεται” από την προσωπική διαφορά. Από το 2027, ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Παραμένει το ετήσιο 250€ Νοεμβρίου υπό εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια. Δημόσιοι υπάλληλοι & ειδικά μισθολόγια: Οριζόντια ενίσχυση από Απρ. 2026 (σύνδεση με κατώτατο), αναμορφώσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις/Σώματα Ασφαλείας, ΥΠΕΞ, ΔΕΠ/ερευνητές, αναγνώριση πενταετών διπλωμάτων.

Οριζόντια ενίσχυση από Απρ. 2026 (σύνδεση με κατώτατο), αναμορφώσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις/Σώματα Ασφαλείας, ΥΠΕΞ, ΔΕΠ/ερευνητές, αναγνώριση πενταετών διπλωμάτων. Στέγη/ακίνητα: Ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια 12–24 χιλ., παράταση απαλλαγής ΦΠΑ νέων οικοδομών, επέκταση τριετούς αφορολόγητου για κενές κατοικίες που γυρίζουν σε μακροχρόνια (με bonus για τρίτεκνους/πολύτεκνους και ειδικές κατηγορίες λειτουργών). Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (50% το 2026, πλήρης το 2027).

Ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια 12–24 χιλ., παράταση απαλλαγής ΦΠΑ νέων οικοδομών, επέκταση τριετούς αφορολόγητου για κενές κατοικίες που γυρίζουν σε μακροχρόνια (με bonus για τρίτεκνους/πολύτεκνους και ειδικές κατηγορίες λειτουργών). Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (50% το 2026, πλήρης το 2027). Νησιά & περιφέρεια: -30% ΦΠΑ σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη, Δωδεκάνησα ≤20.000 κατοίκους.

-30% ΦΠΑ σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη, Δωδεκάνησα ≤20.000 κατοίκους. Τεκμήρια: -30% έως -35% στις κατοικίες, νέος υπολογισμός για ΙΧ (βάσει CO₂ για ταξινομήσεις μετά 1/11/2010), εξαιρέσεις για εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα.

-30% έως -35% στις κατοικίες, νέος υπολογισμός για ΙΧ (βάσει CO₂ για ταξινομήσεις μετά 1/11/2010), εξαιρέσεις για εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα. Λοιπές ελαφρύνσεις: Κατάργηση τέλους συνδρομητικής TV (10%) από 1/1/2026. Εξαιρέσεις/μειώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς και για νέες μητέρες.

Πιο αναλυτικά:

Μισθωτοί/μεσαία τάξη: Μείωση κατά 2 μ.μ. των συντελεστών στις κλίμακες 10–20 χιλ. (20%), 20–30 χιλ. (26%), 30–40 χιλ. (34%) και νέος ενδιάμεσος 39% για 40–60 χιλ.. Για οικογένειες: επιπλέον «σπάσιμο» συντελεστών ανά παιδί, με μηδενισμό φόρου έως 20.000€ για πολύτεκνους.

Νέοι: 0% φόρος έως 20.000€ για έως 25 ετών και 9% στη ζώνη 10–20 χιλ. για 26–30 ετών.

Συνταξιούχοι: Αύξηση συντάξεων βάσει ΑΕΠ+ΠΚ (2026), μη συμψηφισμός του 50% με την προσωπική διαφορά (και πλήρης κατάργηση από 2027). Διατηρείται το ετήσιο 250€ Νοεμβρίου με εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια.

Δημόσιο/ειδικά μισθολόγια: Οριζόντια ενίσχυση από Απρ. 2026 (σύνδεση με κατώτατο), αναμόρφωση μισθολογίων σε Ένοπλες Δυνάμεις/Σώματα Ασφαλείας, αυξήσεις ΥΠΕΞ, αφορολόγητο «βιβλιοθήκης» για ΔΕΠ/ερευνητές και 2 μισθολογικά κλιμάκια για πενταετείς τίτλους σπουδών.

Ιδιοκτήτες/ενοικιαστές: Ενδιάμεσος 25% στα μισθώματα 12–24 χιλ., παράταση αναστολής ΦΠΑ νέων οικοδομών, επέκταση τριετούς αφορολόγητου για κενές κατοικίες που γυρίζουν σε μακροχρόνια (με «bonus» για τρίτεκνους/πολύτεκνους και ειδικές κατηγορίες λειτουργών).

Περιφέρεια – νησιά: -30% ΦΠΑ σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους.

Ακίνητα & τεκμήρια: -30% έως -35% στα τεκμήρια κατοικίας, νέος υπολογισμός ΙΧ βάσει CO₂ (ταξιν. μετά 1/11/2010), εξαιρέσεις ελάχιστης δαπάνης για εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα.

Λοιπές ελαφρύνσεις: Κατάργηση τέλους 10% στη συνδρομητική TV από 1/1/2026.

Στέγη: Πώς «κουμπώνουν» τα μέτρα

Το φορο-κίνητρο για να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών είναι διπλό:

Αφορολόγητο 3ετίας στα ενοίκια για κενές κατοικίες που περνούν σε μακροχρόνια, με διεύρυνση εμβαδού για τρίτεκνους/πολύτεκνους (+20 τ.μ. ανά παιδί πάνω από τα δύο) και «δεύτερη ευκαιρία» αν ο ενοικιαστής φύγει πρόωρα (μία φορά εντός τριετίας, με επαναμίσθωση στο τρίμηνο). 2. Συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια 12–24 χιλ., που «κατεβάζει» την απότομη μετάβαση από το 15% στο 35% και πιέζει για δηλώσεις/συμμόρφωση.



ΕΝΦΙΑ & νησιωτικότητα

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ σε κύριες κατοικίες οικισμών έως 1.500 κατοίκους μειώνεται 50% και μηδενίζει από 2027 (εξαιρούνται οι οικισμοί της Αττικής, πλην νησιών). Για τα νησιά Β. Αιγαίου, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους εφαρμόζεται μόνιμα μείωση ΦΠΑ 30% από 1/1/2026.

Τεκμήρια/ΙΧ: «στροφή» σε CO₂

Τα τεκμήρια κατοικίας ψαλίδιζονται κατά 30–35%, ενώ για ΙΧ ταξινομημένα μετά 1/11/2010 η αντικειμενική δαπάνη «δένει» με τις εκπομπές CO₂ (ευνοώντας νεότερα, οικονομικότερα οχήματα). Εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα.