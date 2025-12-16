Προϋπολογισμός 2026: Ένα τολμηρό βήμα μπροστά

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί μια συνειδητή επιλογή ευθύνης και προοπτικής. Σε ένα διεθνές περιβάλλον παρατεταμένης αβεβαιότητας, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη στήριξη της κοινωνίας και την ενίσχυση της εθνικής μας ισχύος.

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη πίνακας αριθμών ή μια τυπική διαδικασία. Είναι ένα σχέδιο για το μέλλον, ένα τολμηρό βήμα μπροστά για την πατρίδα μας. Με καθαρές πολιτικές επιλογές, ρεαλισμό και στρατηγική διορατικότητα, αποτυπώνει τη βούληση της Κυβέρνησης να μετατρέψει τη σταθερότητα σε διατηρήσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο σε μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες.

Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα – Επένδυση στις επόμενες γενιές

Πρώτον, η επίτευξη ισχυρού πρωτογενούς πλεονάσματος – που αναμένεται περίπου στο 3% του ΑΕΠ για το 2026 – επιτρέπει τη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία: από 153,6% του ΑΕΠ το 2024, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στο 145,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 137,6% του ΑΕΠ το 2026, περιορίζοντας ουσιαστικά το βάρος που μεταφέρουμε στους νέους και στις επόμενες γενιές.

Η δημοσιονομική συνέπεια δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και ενισχυμένη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και καταγράφει αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της οικονομίας μας. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το Δημόσιο, αλλά και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές στο μέλλον.

Εθνική ισχύς – Ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία

Δεύτερον, η εθνική ισχύς και η στρατηγική αυτονομία της χώρας ενισχύονται αποφασιστικά. Ο Προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει τη συνέχιση της αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, με αμυντικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια επιλογή που θωρακίζει την εθνική ασφάλεια σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ενισχύοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την τεχνογνωσία και την απασχόληση.

Η άμυνα δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως στρατιωτική δαπάνη, αλλά και ως μοχλός ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου. Η εθνική ισχύς που οικοδομούμε σήμερα σημαίνει μια Ελλάδα ασφαλή, με αυτοπεποίθηση και στρατηγική αυτονομία, χωρίς αίσθημα ανασφάλειας για το μέλλον.

Στήριξη της μεσαίας τάξης – Ανάσα στην καθημερινότητα

Τρίτον, η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα του Προϋπολογισμού, προσφέροντας ουσιαστική ανάσα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με τη μεγαλύτερη δέσμη φορολογικών μειώσεων που έχει υλοποιηθεί ποτέ, ο Προϋπολογισμός του 2026 ενισχύει έμπρακτα τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους.

Οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, μετριάζουν τις πιέσεις της ακρίβειας και δημιουργούν συνθήκες για περισσότερη κατανάλωση, νέες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας. Η οικονομική ανάπτυξη αποκτά έτσι σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς τα οφέλη της επιστρέφουν στους πολίτες. Κάθε φορολογική ελάφρυνση, κάθε μέτρο στήριξης, αποτελεί μια ανάσα αξιοπρέπειας και προοπτικής για τη μεσαία ελληνική οικογένεια που σήκωσε δυσανάλογο βάρος τα προηγούμενα χρόνια.

Εξωστρέφεια, οικονομική διπλωματία και διεθνής εμπιστοσύνη

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναδειχθεί η συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη μέσω της εξωστρέφειας. Μέσα από μια δυναμική οικονομική διπλωματία, το Υπουργείο ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας και την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία.

Έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας για την περίοδο 2026–2030, με κομβικές πρωτοβουλίες όπως η αναβάθμιση του οργανισμού Enterprise Greece σε ολοκληρωμένο κόμβο προώθησης επενδύσεων και εμπορίου, καθώς και η αναδιοργάνωση της Export Credit Greece (ECG) με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των εξαγωγέων.

Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Η στρατηγική αυτή ήδη αποδίδει καρπούς: το 2024 οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν περίπου στα 49,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών. Ταυτόχρονα, οι ξένες άμεσες επενδύσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με εισροές περίπου 7,6 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό περιβάλλον και τη δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης.

Ένας Προϋπολογισμός με καθαρό πολιτικό μήνυμα

Συνολικά, ο Προϋπολογισμός του 2026 εκπέμπει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα: δημοσιονομική σοβαρότητα χωρίς κοινωνική αδιαφορία, εθνική ισχύς χωρίς ανασφάλεια για το μέλλον και ανάπτυξη που επιστρέφει στους πολίτες.

Δεν πρόκειται απλώς για αριθμούς, αλλά για μια συνεκτική εθνική στρατηγική που συνδυάζει την οικονομική υπευθυνότητα με το κοινωνικό όφελος. Αξίζει, συνεπώς, τη στήριξη όλων μας, καθώς χαράσσει την πορεία της σταθερότητας, της ισχύος και της ευημερίας για την Ελλάδα.

Με αυτόν τον Προϋπολογισμό, η χώρα επιλέγει συνειδητά να επενδύσει στη σταθερότητα, στην αξιοπιστία και στις δυνάμεις της κοινωνίας της, οικοδομώντας ένα μέλλον ασφάλειας και προοπτικής για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

* Ο Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθήνας