Πρεσβεία Ισραήλ: Το 2025 η Ελλάδα αναδείχθηκε Νο.1 διεθνής προορισμός για τους Ισραηλινούς

Το 2025 η Ελλάδα αναδείχθηκε Νο1 διεθνής προορισμός για τους Ισραηλινούς, με πάνω από 2,2 εκατ. επιβάτες, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρεσβεία του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως επίδοση αυτή στηρίζεται στις συχνές απευθείας πτήσεις και στο εκτεταμένο δίκτυο ελληνικών προορισμών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Euronews, το οποίο επικαλείται η πρεσβεία, «η πρωτιά της Ελλάδας επιβεβαιώνει τη διαχρονικά ισχυρή θέση της στην ισραηλινή τουριστική αγορά και καταδεικνύει τον ρόλο της ως έναν από τους πλέον δημοφιλείς και προσβάσιμους προορισμούς της Μεσογείου για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στον αριθμό πτήσεων που πραγματοποιούνται από τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ και της Χάιφα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ως βασικού προορισμού για το ισραηλινό επιβατικό κοινό.

Αξιοσημείωτη είναι και η συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης, καθώς από 18,4 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, εκτιμάται ότι ο αριθμός θα ανέλθει στα 22 εκατομμύρια το 2026».