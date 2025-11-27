Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου

Νωρίτερα από τα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Η σύνταξη του Ιανουαρίου θα συνοδεύεται από:

μείωση της παρακράτησης φόρου μετά και την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας από 1/1/2026

αύξηση 2,4% για το 2026 για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά και 1,2% για όσους έχουν η οποία όμως μειώνεται κατά 50% από τον Ιανουάριο

Από το 2027 η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,2 εκατ. συνταξιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Η ενίσχυση αφορά:

Άτομα άνω των 65 ετών

Με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους

Με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 300.000 ευρώ για έγγαμους

Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ). Στις περιπτώσεις ζευγαριών όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό ανέρχεται έως 800 ευρώ, αυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς να απαιτείται αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 26 του μηνός πραγματοποιήθηκε η καταβολή των συντάξεων του Δεκεμβρίου.