Πώς θα κινηθεί η αγορά σήμερα: Το ωράριο των σούπερ μάρκετ και των εμπορικών καταστημάτων

Με εκτεταμένο ωράριο λειτουργούν καταστήματα λιανικής, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού ενόψει των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα περισσότερα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών, παιχνιδιών και δώρων.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επίσης με διευρυμένο ωράριο, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν νωρίς το πρωί – σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και από τις 08:00 – και να παραμένουν ανοιχτές έως το βράδυ, ακόμη και μετά τις 18:00, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν τον επίσημο ιστότοπο ή τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εκάστοτε αλυσίδας για το ακριβές ωράριο λειτουργίας του καταστήματος της περιοχής τους, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Σε εορταστικούς ρυθμούς θα κινηθούν και τα εμπορικά κέντρα (malls), τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά με συνεχές ωράριο, από τις 09:00 έως τις 21:00, φιλοξενώντας τόσο καταστήματα λιανικής όσο και χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις αγορές τους με φαγητό και αναψυχή, γεγονός που ενισχύει τη συνολική επισκεψιμότητα των malls κατά την εορταστική περίοδο.

Τέλος, οι φούρνοι και τα αρτοποιεία θα ανοίξουν από νωρίς το πρωί, συνήθως από τις 06:00, και θα λειτουργήσουν έως τις 14:00 ή 15:00, με πιθανότητα πρόωρου κλεισίματος σε περίπτωση εξάντλησης των προϊόντων.

Αναλυτικά: