Πώς «ψαλιδίζεται» ο ΕΝΦΙΑ του 2026 – Οι παγίδες που φουσκώνουν τον φόρο

Μπροστά σε μια κρίσιμη προθεσμία βρίσκονται εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς απομένουν λίγες ημέρες για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9 πριν η ΑΑΔΕ προχωρήσει στην έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, που αναμένεται να αναρτηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Για πολλούς φορολογούμενους, οι διορθώσεις αυτές μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή μείωση του φόρου, αποφεύγοντας επιβαρύνσεις που προκύπτουν από παλιά ή «ξεχασμένα» σφάλματα στην περιουσιακή τους εικόνα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 είναι ήδη ανοιχτή και θα παραμείνει διαθέσιμη έως το τέλος του μήνα. Όσοι κινηθούν έγκαιρα, θα δουν τις αλλαγές να ενσωματώνονται αυτόματα στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ο φόρος θα καταβάλλεται σε περισσότερες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Μαρτίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Τα λάθη που «κοστίζουν» στον ΕΝΦΙΑ

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι ορισμένα λάθη στο Ε9 επαναλαμβάνονται συστηματικά και λειτουργούν ως πραγματικές παγίδες φόρου. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα ημιτελή κτίσματα που είναι κενά και χωρίς ηλεκτροδότηση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δηλωθεί ως ημιτελή ή δεν εμφανίζονται ως μη ηλεκτροδοτούμενα, με αποτέλεσμα να χάνεται η προβλεπόμενη έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ και το εκκαθαριστικό να εμφανίζεται σημαντικά αυξημένο.

Αντίστοιχα συχνό είναι και το λάθος με τους βοηθητικούς χώρους – αποθήκες, υπόγεια ή θέσεις στάθμευσης – που έχουν δηλωθεί ως κύριοι. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος υπολογίζεται με τον πλήρη συντελεστή, ενώ κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής, οδηγώντας σε έκπτωση που μπορεί να φτάσει έως και το 90%.

Δεν είναι λίγες, τέλος, οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν λάθη στα τετραγωνικά μέτρα, στο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τον τελικό φόρο.

Πώς γίνεται η τροποποιητική δήλωση

Η διαδικασία της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει δήλωση και προχωρά στη δημιουργία νέας τροποποιητικής, προκειμένου να διορθώσει την περιουσιακή του κατάσταση.

Στη συνέχεια, μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει ακίνητα στους πίνακες που αφορούν κτίσματα, οικόπεδα και γήπεδα. Σε περίπτωση εισαγωγής νέου ακινήτου, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων, όπως τα τετραγωνικά, το είδος δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας, καθώς και ο γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου, είτε μέσω στοιχείων διεύθυνσης είτε μέσω του χάρτη αντικειμενικού προσδιορισμού.

Για τα κτίσματα στα οποία υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος, ενώ σε περιπτώσεις μεταβολών που συνδέονται με συμβόλαια, δωρεές ή κληρονομιές, ζητούνται τα σχετικά συμβολαιογραφικά στοιχεία. Το σύστημα επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση των αλλαγών, ώστε ο φορολογούμενος να ελέγξει την εικόνα της περιουσίας του πριν προχωρήσει στην οριστική υποβολή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης τόσο της νέας δήλωσης Ε9 όσο και της επικαιροποιημένης περιουσιακής κατάστασης και των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινηθούν έγκαιρα και ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της περιουσίας τους, θα μπορέσουν να αποφύγουν άδικες επιβαρύνσεις και να «ψαλιδίσουν» τον ΕΝΦΙΑ του 2026. Αντίθετα, η αδράνεια και τα λάθη στο Ε9 μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο φόρο για ακόμη μία χρονιά, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών.